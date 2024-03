Cela faisait un moment que nous n’avions plus entendu parler de la Volkswagen ID.7 GTX qui fut pourtant teasée à plusieurs reprises il y a quelques mois. Mais voilà qu’une vidéo, publiée sur le profil d’Andreas Mindt, le designer de la marque, nous montre l’avant et l’arrière de la voiture avant de nous donner rendez-vous le 13 mars pour la présentation en avant-première de la version la plus puissante de l’ID.7 100% électrique.

Une bande-annonce très courte

Comme tout teaser qui se respecte, il n’y a pas beaucoup d’indices pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblera la voiture. On aperçoit seulement l’avant et l’arrière, enveloppés dans le noir, pour montrer uniquement les signatures lumineuses, donc rien de particulièrement révélateur.

Cependant, nous ne nous attendons pas à des changements esthétiques particuliers, comme c’est la tradition chez Volkswagen, avec seulement quelques détails pour souligner la sportivité de l’ID.7 Tourer GTX. Des appendices aérodynamiques plus prononcés, une structure abaissée (mais pas trop), de nouvelles jantes en alliage et un traitement esthétique dédié devraient faire partie de l’ensemble. À l’intérieur, nous pourrions trouver des sièges sportifs, différents graphiques pour l’instrumentation et l’infodivertissement et des pointes de rouge sur les sièges et les portes.

Quelle sera sa puissance ?

Il est peu probable que la Volkswagen ID.7 Tourer GTX atteindra les 441 kW (558 ch) du concept Volkswagen ID.X Performance (basé sur l'ID.7 berline) présenté au Treffen de Locarno (voir ci-dessous). Il serait plus facile pour la marque allemande de monter les moteurs (un par essieu) de l’ID.5 GTX, pour un total de 250 kW (soit 340 ch), alimentés par des batteries de 86 kWh. Pour en savoir plus, il ne nous reste plus qu’à attendre 24 heures

