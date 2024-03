Aston Martin a beau être un des constructeurs automobile les plus célèbres de la planète, la marque britannique fait office de Petit Poucet dans le monde de la moto. Mais Aston a décidé de s’associer à Brough Superior pour créer une sportive sur deux roues vraiment unique.

L'AMB 001 semble tout droit sortie d’un film de science-fiction, mais il s'agit bien d'une véritable moto. Créée en collaboration avec l'emblématique marque de moto britannique Brough Superior, il s’agit d’un modèle de production limitée à seulement 100 exemplaires. Pour le rendre encore plus spécial, Aston Martin et Brough ont lancé l'AMB 001 Pro, une superbike réservée à la piste avec des niveaux de performances insensés et limitée à seulement 88 unités. Et c'est maintenant votre chance de mettre la main dessus, en supposant que vous ayez 200 000 £ (soit environ 234 019 €) dans votre poche…

Neuve et puissante

Cette AMB 001 Pro est disponible sur Iconic Auctioneers et devrait être mise aux enchères le 7 avril 2024. Dotée d'une élégante carrosserie "Verdant Jade" avec une fine rayure jaune assortie, l'AMB 001 Pro est une machine à couper le souffle. Chaque exemplaire a été méticuleusement fabriqué à la main dans l'usine de fabrication de Brough Superior à Toulouse et la construction de chaque moto peut prendre jusqu'à deux ans, car elles doivent toutes être fabriquées selon des normes rigoureuses.

Cette superbike haute performance réservée à la piste est soutenue par un cadre léger en aluminium CNC et sa carrosserie est entièrement en fibre de carbone. En son cœur se trouve un moteur bicylindre en V de 997 cm3 équipé d'un turbocompresseur Garrett développant une puissance impressionnante de 225 ch.

Cet exemplaire particulier est le numéro 8 sur les 88 jamais construits. Les éléments en fibre de carbone mat avec des accents contrastés "Photon Lime" ajoutent une touche de contraste inspirée de la course, faisant de cette moto un incontournable lors de n'importe quelle compétition. Ce qui rend cette Aston encore plus spéciale est le fait qu'il s'agisse de la première AMB 001 Pro à être importée au Royaume-Uni. Elle n'a aucun kilomètre au compteur, mais le vendeur déclare que le moteur a démarré et qu'il est en excellent état de marche.