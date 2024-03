La "vie en van" devient de plus en plus populaire, à la fois auprès des jeunes voyageurs qui tentent d'économiser de l'argent et des influenceurs Instagram qui mettent l'accent sur la vie libre d'esprit dans leurs publications. Mais si vous regardez bien ce petit camion Mitsubishi, vous verrez qu’il va bien au-delà d’un fourgon Sprinter traditionnel rapidement équipé pour l’occasion.

Cette ancienne plate-forme de lutte contre les incendies de forêt a été convertie en camping-car personnalisé dans lequel les propriétaires Heather et Dana vivent à temps plein depuis six mois. Dans cette vidéo, ils donnent aux spectateurs une présentation complète de leur configuration.

Le camion lui-même est un Mitsubishi Fuso FG140 de 2007, très apprécié et doté d’un énorme quatre cylindres en ligne turbodiesel de 4,9 litres et de quatre roues motrices standard. Le couple a choisi cet exemplaire avec seulement 50 000 milles au compteur (soit environ 80 467 km) et lui a ajouté une suspension surélevée pour installer des pneus de 37 pouces et un pare-chocs avant de rechange avec un treuil.

La vie en nature avec tout le confort moderne

Les modifications sont par ailleurs minimes, avec une paire de sièges chauffants et une unité principale Apple CarPlay comme seuls changements apportés au poste de conduite de la Mitsubishi. La vraie magie du camion réside plutôt l’aspect pur du camping-car, qui repose sur un sous-châssis assisté par ressorts pour empêcher l'intérieur de vibrer excessivement sur les chemins de terre battus.

On y découvre un grand lit, une cuisine avec une table de cuisson à induction, un évier, un réfrigérateur, un micro-ondes et une salle de bain avec douche et des toilettes à compost. Un coin repas avec une table escamotable se transforme en chambre d'amis lorsque le couple reçoit des visiteurs. La climatisation est digne de cette d’une maison traditionnelle et le couple possède une connexion Internet Starlink et un chauffe-eau qui donnent plus ou moins au Mitsubishi le sentiment d'être une maison digne d'un couple accompagné de leur chien.

Les panneaux solaires sur le toit fournissent 1 200 watts de puissance qui chargent 600 ampères-heures de batteries pour maintenir le camion alimenté. Le reste de la vidéo montre d'autres fonctionnalités cachées dans la coque du camping-car, y compris un astucieux module de rangement coulissant et verrouillable destiné à contenir les vélos de montagne du couple après qu'ils aient atteint le début du sentier.

Galerie: Mitsubishi Fuso version camping car