Si vous traversez les rues du nord de Londres et que vous tombez sur un étrange véhicule noir se déplaçant à une très faible vitesse, laissez-lui un peu d'espace. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas équipé de lasers mais il a la capacité de détecter les fissures dans la chaussée et de les colmater, tout seul. Il s'agit du système autonome de réparation des routes (Autonomous Road Repair System - ARRES), qui fait actuellement l'objet d'essais en conditions réelles dans le Hertfordshire, en Angleterre.

Non, il ne s'agit pas d'une arme de guerre

New Atlas compare sa carrosserie anguleuse au Tesla Cybertruck. Oui, il a l'air un peu effrayant, mais passons sur le fait que son nom acronymique est partagé avec le dieu de la guerre dans la mythologie grecque. Il n'y a pas de lumières rouges oscillantes que nous puissions voir, donc il est probablement à l'abri de devenir un robot meurtrier déterminé à détruire l'humanité. En revanche, il a des roues plutôt sympas.

Blague à part, ce qui est vraiment génial, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. Développé par des chercheurs de l'université de Liverpool et une entreprise technologique appelée Robotiz3d, il utilise toute une série de capteurs, de caméras et d'autres technologies en conjonction avec un équipement de réparation qui comble les fissures tout seul. Cela dit, ARRES peut être contrôlé à distance par un opérateur humain, mais l'objectif du projet est de mettre au point un système capable d'effectuer des réparations routières de manière autonome 24 heures sur 24.

Selon le conseil du comté de Hertfordshire, le projet est en cours de développement depuis 2020 et a récemment effectué son premier test en conditions réelles. Les détails précis de son fonctionnement ne sont pas encore révélés, mais les essais se poursuivront dans la région pour affiner le système en vue d'une utilisation officielle. Il est également prévu de construire une version plus grande, pour accomplir des tâches de réparation routière encore plus automatisées.

"Nous nous consacrons à notre mission, qui est de contribuer à la construction d'une infrastructure routière sûre et durable grâce à une maintenance et à une réparation intelligentes et automatisées"