Selon les documents réglementaires déposés hier auprès de la "Securities and Exchange Commission" des États-Unis, et comme l'a rapporté pour la première fois Reuters, Fisker n'a pas été en mesure de conclure un accord avec des prétendants potentiels. "Le grand constructeur automobile" impliqué dans les négociations initiales "a mis fin à ces dernières". Fisker aurait été en discussion avec cinq constructeurs automobiles.

L’un des plus grands noms liés à un investissement potentiel de Fisker était Nissan, une marque désireuse de mettre plus de véhicules électriques sur les routes, bien que cela n’ait jamais été officiellement confirmé. Selon les précédentes informations de Reuters, le plus grand intérêt de Nissan était le pick-up électrique Alaska, avec un montant de 400 millions de dollars sur la table pour la production de ce dernier dans l'une des usines américaines de Fisker.

Quel avenir pour Fisker à présent ?

Le Fisker Alaska a fait ses débuts en 2023 sous forme de concept promettant une autonomie de 547 km aux États-Unis, avec un prix de départ de 45 000 $. Le modèle haut de gamme à double moteur et à transmission intégrale aurait développé 550 chevaux, tandis que la version de base disposait de 275 chevaux. Il devrait être mis en vente, de l’autre côté de l’Atlantique, cette année.

Fisker est désormais obligé de rechercher d’autres options pour rester à flot. Reuters indique que l'entreprise "continue d'évaluer des alternatives stratégiques". Cela pourrait inclure des restructurations d'entreprises devant les tribunaux ou des rachats d'actions. En parlant de cela, les actions de Fisker ont chuté de 28 % le jour de l'annonce et de la négociation interrompue. La Bourse de New York va bientôt radier complètement l'action.

Jusqu'à présent, Fisker a réduit ses effectifs de 15 % dans le but de réduire ses coûts. Bon nombre de ces emplois concernaient la vente, alors que l'entreprise passait de la vente directe au consommateur à un modèle de concessionnaire traditionnel. La société aurait signé 13 concessionnaires partenaires en Amérique du Nord et en Europe, avec un plan ambitieux visant à livrer environ 20 000 SUV Ocean dans le monde en 2024. Malgré tout, l’avenir de la marque ne semble pas prometteur.