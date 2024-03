Longueur : 4,660 mètres

Largeur : 1,865 mètre

Hauteur : 1,670 mètre

Empattement : 2,690 mètres

Compartiment à bagages : 545/1 411 litres

Présenté en 2014, le Lexus NX a été considérablement mis à jour en 2022, avec la deuxième génération. L'esthétique et les dimensions ont été revus, augmentant le SUV japonais de quelques centimètres, au profit de l'habitabilité et de la capacité de chargement.

Des changements notables ont également été apportés au niveau de la motorisation : outre le système hybride classique, un groupe motopropulseur rechargeable de 306 ch est également disponible. Des différences qui n'affectent pas le volume du coffre.

Lexus NX, dimensions

Le Lexus NX mesure 4,66 mètres de long (4 660 mm), 1,86 mètre de large (1 865 mm), 1,67 mètre de haut (1 670 mm) et son empattement, la distance entre les centres des roues avant et arrière, est de 2,69 mètres (2 690 mm). Des dimensions qui le placent dans le segment D, celui des SUV de taille moyenne.

Lexus NX, l'avant Lexus NX, l'arrière

Lexus NX, habitabilité et compartiment à bagages

Des dimensions extérieures généreuses qui permettent au Lexus NX d'offrir une bonne habitabilité à l'avant et à l'arrière. Les sièges avant sont bien dessinés, sportifs mais pas trop, et la banquette arrière offre un rembourrage doux sur l'assise et le dossier, même au milieu. L'espace est bon pour la tête, les jambes et les pieds, et le tunnel central n'est pas trop encombrant, pour ne pas trop gêner ceux qui sont au milieu.

Le coffre offre une capacité de 545 litres quelle que soit la motorisation choisie, car les batteries sont logées dans le plancher de la voiture. L'espace est de forme régulière et bien fini, mais malheureusement la tablette ne peut pas être disposée sur deux niveaux. Très pratique, la plage arrière en microfibre qui, une fois pliée, peut être rangée sans encombrer le coffre.

Lexus NX, le tableau de bord Lexus NX, le coffre

Le dossier arrière se rabat selon un schéma 60:40, mais il n'y a pas de trappe centrale pratique pour faire passer des objets plus longs.

Comme indiqué, la gamme de moteurs est entièrement électrifiée et comprend le 2.5 full hybrid de 243 ch et le plug-in de 306 ch.

Moteur Puissance Puissance Transmission Lexus NX 350h 243 CH Hybride complet essence Automatique Lexus NX 450h 306 CH Essence full hybrid Automatique

Lexus NX, des concurrents aux dimensions similaires

C'est un segment combatif dont fait partie le Lexus NX. Il comprend les habituels allemands tels que l'Audi Q5, le BMW X3, le Mercedes GLC, ainsi que le Volvo XC60. Des SUV haut de gamme avec différents niveaux d'électrification mais, également, une transmission intégrale.