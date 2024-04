La BMW M3 de la génération E30 est surtout connue pour ses succès dans les courses de voitures de tourisme. Mais elle est tout aussi excellente en rallye, comme le prouve cette vidéo. Même si la voiture n'a pas remporté autant de victoires qu'en DTM, on ne peut pas nier l'excellence de sa bande-son.

La chaîne YouTube Speed Infinity a rassemblé une poignée de clips montrant exactement ce que la M3 fait de mieux : se déplacer de côté en tournant près de la ligne rouge quelque part en Europe de l'Est (probablement en Lituanie, à en juger par certaines des plaques d'immatriculation). Toutes ces M3 ont été transformées en véritables voitures de rallye, avec des cages complètes et ce qui semble être des prises d'air à écoulement libre pour leurs moteurs S14 à quatre cylindres.

Grâce à des rapports de vitesse courts et à des pilotes intrépides, nous pouvons entendre ces voitures bien avant qu'elles n'apparaissent à la caméra, passant chaque vitesse sans la moindre hésitation, malgré les surfaces glissantes, les virages sans visibilité et l'absence de ruissellement. Non, ces M3 sont loin d'être aussi rapides que les voitures modernes du WRC, mais ces pilotes sont déterminés. C'est exactement ce qu'est le rallye.

Ce type de conduite est encore plus louable lorsque l'on regarde les prix des M3 de première génération. Elles sont devenues des voitures de collection à part entière, ce qui signifie qu'un accident à bord de l'une d'entre elles sera extrêmement coûteux si le châssis doit être remplacé. Nous saluons donc ceux qui continuent à piloter des E30 M3.