Depuis son lancement sur le marché en juin 2021, l'Actros occupe une place à part dans le segment haut de gamme des poids lourds diesel de Mercedes-Benz Trucks. Aujourd'hui, l'entreprise présente pour ainsi dire le "On Axis 2.0" : comprenez par là, le nouvel Actros L plus aérodynamique et avec une conduite plus dynamique. Celui-ci pourra être commandé à partir d'avril 2024 et entrera en production en décembre.

L’aéro est le maître mot

Le tout nouveau look extérieur de l'Actros L attire le regard dès le premier coup d’œil. Son aéro a été entièrement repensé et semble particulièrement efficace, du spoiler avant jusqu'au toit. Le pare-chocs est optimisé avec des ouvertures d'entrée d'air minimales pour le refroidissement et le revêtement de soubassement est plus innovant.

Ce qui frappe aussi à l’extérieur, c’est la qualité de la peinture de ce camion et l’inscription de l'étoile Mercedes. De plus, tous les éclairages du véhicule utilisent la technologie LED. Cela s'applique aux phares principaux et aux clignotants ainsi qu'aux feux latéraux et arrière. Des phares Matrix LED sont également disponibles en option.

À l'intérieur, la "ProCabin" est disponible en trois versions : Stream, Big ou Giga Space. On y trouve de nombreux équipements de confort comme un chauffage optimisé, une nouvelle housse de siège en tissage plat ou des lits avec un sommier à lattes complet et un matelas haut de gamme. L’éclairage à LED ajoute aussi à l’ambiance particulière du camion.

Un poids lourd suréquipé

Mais l’équipement ne s’arrête pas là : comptez sur des prises USB-C supplémentaires sur les côtés, un rideau de haute qualité, un deuxième réfrigérateur, une prise 230 volts ou le concept SoloStar, désormais disponible en deux nouveaux variantes de housses de siège. À partir du mois d’avril 2025, le "Multimedia Cockpit Interactive 2" sera également disponible avec un nouveau design de menu, une commande vocale, une connectivité encore améliorée et de nouvelles applications telles que les alertes de trafic connecté.

Outre les mesures d'optimisation aérodynamique, Mercedes-Benz Trucks augmente encore l'efficacité du nouvel Actros L en combinaison avec la troisième génération du moteur diesel OM 471 de 12,8 litres. Ce dernier, qui est disponible aux côtés des moteurs diesel éprouvés OM 470 et OM 473, se veut plus économe en carburant, pour garantir un coût d'exploitation inférieur et un bénéfice plus élevé.

L’Actros L mise sur la sécurité

De plus, d’innombrables fonctionnalités de sécurité sont présentes. Dans certains cas, la portée des systèmes dépasse largement les normes strictes du règlement général sur la sécurité (GSR), qui s'appliquera à partir de juillet 2024 et qui prescrit toute une gamme de systèmes d'aide à la conduite afin d'augmenter, encore, la sécurité routière de toutes les personnes concernées.

Afin de contribuer encore mieux à la prévention des accidents, Daimler Truck a développé une nouvelle plate-forme électronique qui permet une vue encore plus large vers l'avant et sur les côtés grâce à la fusion de capteurs pour combiner les données du radar et des caméras. La plate-forme électronique offre 20 fois plus de traitement de données et peut désormais déterminer un angle de 270 degrés autour du véhicule.

Un exemple de l'efficacité de la technologie est la (désormais) sixième génération d'assistance au freinage actif (ABA). Ce dernier peut désormais effectuer un freinage d'urgence automatisé jusqu'à l'arrêt devant les usagers de la route qui traversent, venant en sens inverse ou circulant dans la voie, à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h.

Le GSR ne prévoit une réaction étendue envers les piétons et les cyclistes pour les nouveaux camions et bus qu'à partir du 1er juillet 2026. Comme c’était le cas, le système peut réagir aux véhicules qui vous précèdent par un freinage d'urgence jusqu'à l'arrêt à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Une autre valeur ajoutée de l'ABA 6 est la surveillance de plusieurs voies jusqu'à une distance de 250 mètres pour une détection encore meilleure des dangers.

Pour éviter les accidents avec des piétons ou des cyclistes qui se trouvent directement devant le camion au moment de démarrer, le nouveau Front Guard Assist peut être une fonctionnalité utile. Le système d'assistance surveille l'espace de circulation devant le véhicule et assiste le conducteur lorsque le camion est à l'arrêt, lors des situations de démarrage et aux intersections.

Si le système détecte des objets immobiles ou en mouvement devant le véhicule, il assiste le conducteur dans des situations de conduite jusqu'à 15 km/h en envoyant des messages de danger via le système d'avertissement à deux niveaux. La technologie de fusion à 270 degrés couvre l'angle mort devant le véhicule de 0,8 mètre à environ quatre mètres sur toute la largeur de cet Actros L.