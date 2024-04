Londres, le 17 avril 2024 - Rebecca Clancy a été nommée rédactrice en chef d'Autosport, a annoncé aujourd'hui Mike Spinelli, responsable du contenu de Motorsport Network.

Sa nomination prend effet le 29 avril. Autosport est la source la plus influente au monde en matière d'informations et d'analyses sur les courses automobiles.

Passionnée de sport depuis toujours, Mme Clancy rejoint Autosport après avoir passé sept ans au Times en tant que correspondante pour les courses automobiles. En outre, Clancy a couvert d'autres sports, notamment le rugby, l'athlétisme et le tennis.

Avant de rejoindre l'équipe des sports, elle a travaillé au bureau des nouvelles et des affaires. Avant de rejoindre le Times, Mme Clancy a travaillé pour le Telegraph et le magazine d'investissement du Financial Times.

"Je suis ravi d'accueillir Rebecca à Autosport", déclare Spinelli. "Son expertise en matière de narration, sa connaissance approfondie de la F1 et sa passion pour les sports mécaniques sont autant d'atouts pour cette célèbre marque. J'ai hâte de voir comment elle mènera Autosport vers son 75e anniversaire l'année prochaine et au-delà."

Par ailleurs, Ben Hunt, journaliste de renom spécialisé dans la F1, rejoindra Autosport à compter du 4 juin. Ben Hunt travaille dans le domaine du sport automobile depuis plus de 12 ans, plus récemment au Sun où il était correspondant F1 et chroniqueur sport automobile.

Il est l'auteur de Growing Wings : The Inside Story of Red Bull Racing (2024) et Lando Norris : Une biographie (2023). En 23 ans de carrière dans le journalisme sportif, il a précédemment rapporté sur la Premier League de football, les tests de cricket Ashes, les championnats de snooker et les Ryder Cups.

Rebecca et Ben coaniment le podcast F1 Inside the Piranha Club et continueront à le faire dans leurs nouvelles fonctions à Autosport.

"Je suis honoré de diriger cette marque estimée de sport automobile dans cette nouvelle ère", a déclaré Clancy. "Ensemble, avec notre équipe de journalistes et de créateurs de contenu dévoués, nous allons repousser les limites et raviver la passion des fans du monde entier."

Avec près de 75 ans d'autorité, Autosport dispose d'un accès inégalé au monde de la course automobile en pleine expansion. La marque touche plus de deux millions de fans et couvre les récits internes, les aspects techniques et les affaires du monde de la course automobile.