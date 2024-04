Avant le SUV Ford Explorer, il y avait le pick-up Ford F-Series Explorer. L'Explorer était une version de la série F proposée à l'époque sur toute la gamme, du F-100 au F-350. C'est le cas de ce pick-up, un F-250 Custom à cabine simple de 1977, dont l'extérieur est rouge avec des bandes blanches. On ne s'en rendrait pas compte avec toutes les salissures qui s'y sont accumulées.

C'est là que l'équipe de WD Detailing intervient. Après 35 ans de stationnement dans une grange, le propriétaire souhaite enfin lui accorder un peu d'attention. Mais avant cela, il doit être libéré d'une prison de tonneaux, de palettes et d'équipements qui bloquent la sortie. Pour ne rien arranger, les pneus sont à plat et le sol de la grange est couvert de boue. Le vieux pick-up finit par rouler jusqu'à la lumière, où l'on peut se faire une idée plus précise du défi qui attend l'équipe. La saleté est littéralement collée à l'extérieur, et un bref coup d'œil à l'intérieur révèle une quantité dégoûtante d'excréments de souris.

C'est au cours de l'extraction que nous apprenons également que le pick-up n'a que 27 300 km au compteur. Si cette Ford ne présente pas de séquelles irréparables, elle pourrait valoir un joli pactole une fois nettoyée. La portière côté conducteur présente une grosse bosse, qui aurait été causée par une vache lors de son séjour dans l'étable. La peinture du côté passager est également passablement piquée. En revanche, il n'y a pas de rouille notable, et le premier bilan sur ce F-250 est donc bon.

Et il s'améliore au fur et à mesure que les couches de crasse sont nettoyées au jet d'eau. Les bandes blanches de l'ensemble Explorer contrastent joliment avec la finition rouge, et l'intérieur se nettoie remarquablement bien, malgré les souris qui occupent la boîte à gants. Quant au faible kilométrage au compteur, un rapide coup d'œil au bas de la banquette montre une très faible usure. Tout porte à croire que le kilométrage est le bon.

L'équipe chargée de l'entretien n'essaie pas de faire démarrer le pick-up. Il y a un V8 de 400 pouces cubes sous le capot qui a probablement besoin d'un entretien approfondi avant de tourner. Mais un polissage à la machine donne un éclat délicieux à la peinture, et il semble prêt à s'amuser en tout-terrain.

Le temps a été très clément avec les pick-up américains des années 1970 et 1980. Une recherche rapide sur Internet permet de trouver toutes sortes de pick-up F-250 de la fin des années 1970, qui se vendent entre 18 000 et 56 000 euros. Un pick-up à cabine simple similaire, sans le pack Explorer, s'est vendu sur Bring a Trailer à la fin de l'année dernière pour 35 000 euros, avec un kilométrage deux fois plus élevé. Que celui-ci aille sur les pistes ou dans une salle des ventes, il est tout simplement agréable de le voir reprendre vie.