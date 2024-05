Automobili Pininfarina a créé une nouvelle gamme de voitures ultra exclusives dont le style s'inspire du personnage civil de Batman, Bruce Wayne. Les deux modèles, la B95 et la Battista, sont dotés de touches de design uniques, conçues pour vous donner l'impression d'être le héros milliardaire du comics.

Pininfarina a créé deux versions pour ses deux voitures : Gotham et Dark Knight. Les voitures Gotham sont dotées d'une sellerie en cuir fauve, d'un panneau central matelassé sur mesure et de surpiqûres fauves. L'autre version utilise de l'Alcantara noir, une sellerie en cuir noir et des surpiqûres contrastées noir et or.

La Gotham Battista arbore une peinture brillante Argento Vittorio à l'extérieur et un toit Nero Torino. Pininfarina a rétro-éclairé son logo emblématique, le finissant en aluminium anodisé brossé et poli. La voiture est équipée de jantes en alliage de 20 pouces à l'avant et de 21 pouces à l'arrière, avec des faces noires brillantes et des jantes noires mates. Les jantes de la B95 sont très proches de celles de la Battista, avec des anneaux intérieurs noirs mats et des anneaux extérieurs noirs brillants.

Les Dark Knight Battista et B95 ont des extérieurs Nero Profondo et des toits Nero Torino. Elles partagent également les mêmes jantes polies à la céramique.

Chaque voiture est équipée d'une batterie lithium-ion de 120 kilowattheures qui alimente quatre moteurs électriques développant une puissance de 1 900 chevaux. La B95 et la Battista peuvent atteindre une vitesse de 100 km/h en moins de deux secondes. Les écrans comportent des améliorations de Wayne Enterprises et une voix d'instruction inspirée d'Alfred Pennyworth.

Pininfarina a également modifié l'aérodynamisme de la Battista en lui donnant de nouveaux ailerons au niveau du hayon, des ouvertures pour les persiennes et des ailes arrière en carbone. Elle porte également des logos Wayne Enterprises sur les jupes latérales et le toit.

Les voitures spéciales de Pininfarina sont les dernières d'une série de nouveaux produits visant à tirer le maximum de valeur de la marque Batman. Le constructeur automobile et Wayne Enterprises, une marque de luxe développée par Warner Bros et Discovery Global Consumer Products, lanceront leur partenariat sur le site BruceWayneX.com et organiseront cet été un "concept de cinéma de vente au détail sur invitation uniquement, unique en son genre", au cours duquel quelques chanceux pourront voir une Battista. Le site propose également des jet-skis et des vélos en édition limitée, ainsi que l'emblématique Tumbler de la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan.

Pininfarina ne précise pas le prix de ces deux éditions spéciales sur le thème de Batman, mais la Battista est proposée à partir de 2,2 millions de dollars et la B95 à partir de 4,8 millions de dollars. Il faudra donc être aussi riche que Bruce Wayne.