Que vous vous gariez à l'intérieur ou à l'extérieur, il est toujours important de verrouiller les portières de votre voiture. C'est d'autant plus important lorsque vous vous trouvez au lac Tahoe, en Californie, si l'on en croit cette vidéo montrant des ours qui ouvrent les portières de leur voiture sans le moindre effort.

Une caméra de sécurité domestique a filmé non pas un, mais deux ours en train de fouiner autour d'un pick-up et d'un SUV garés dans une allée de Lake Tahoe dans la nuit du 13 avril. La Jeep Grand Cherokee bleue est facilement identifiable, et grâce à l'ouverture de la porte arrière du pick-up par l'ours, on peut voir le panneau intérieur de la porte d'un Ram 1500. Nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur du pick-up, mais l'ours numéro un (qui se repose dans le coffre) s'y intéresse lorsque l'ours numéro deux (qui ouvre la porte) grogne depuis la cabine et passe la tête à l'extérieur.

Il s'ensuit un combat de catch sur la custode de la Ram, qui a probablement laissé des traces de coups et de griffes. L'ours un sort par la gauche tandis que l'ours deux continue à fouiller dans le coffre et finit par sauter quelques minutes plus tard. Mais la saga ne s'arrête pas là.

La vidéo avance d'environ 15 minutes, où l'on voit l'un des ours sortir de la cabine du Ram pour la deuxième fois. La lumière extérieure s'allume et nous voyons maintenant que la porte avant du pick-up est ouverte. Nous n'avons aucune idée des dégâts causés à l'intérieur, mais l'ours n'a apparemment pas trouvé un repas satisfaisant, car il s'est dirigé directement vers la Jeep. La porte arrière du SUV étant restée ouverte pendant tout ce temps, il est probable qu'un ours ait déjà saccagé l'intérieur. Il ouvre la porte avant du passager et saute rapidement sur le siège du passager. La vidéo se termine soudainement alors que l'ours est toujours à l'intérieur.

Ce n'est pas la première fois que des ours ouvrent les portières d'une voiture. Si les gens continuent à laisser des véhicules non verrouillés en présence d'ours, ce ne sera probablement pas la dernière. Si vous avez de la chance, les seules conséquences seront des éraflures et des rayures. Les propriétaires malchanceux peuvent sortir le lendemain matin et voir l'ours toujours à l'intérieur après avoir accidentellement verrouillé les portes.

Alors, s'il vous plaît, rendez service à vous-mêmes et aux ours du monde entier. Fermez vos portes à clé la nuit, de peur de découvrir un désastre indésirable ou un carnivore de plus de 300 kilos à la recherche d'un petit dessert.