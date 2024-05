Depuis 2021, Volkswagen propose le Multivan dans sa dernière version sur plateforme MQB. Mais jusqu'à présent, les fans de voyage devaient se contenter de se contenter du California. Et même si la première du camping-car n'est plus très loin, le constructeur lance en avant-première une version light sur le marché. Sous la forme d'un pack "bonne nuit". Que peut-il faire et combien coûte-t-il ? Nous avons les détails !

Le pack "Bonne nuit" est proposé en deux versions : La version de base comprend un lit pliant pliable, la possibilité d'obscurcir toutes les vitres (y compris le toit vitré panoramique), des poches de rangement pour les rideaux ainsi que des grilles d'aération (pour les vitres latérales avant). Le pack "Bonne nuit" complet comprend en outre deux chaises pliantes et une table de camping pliable.

Le lit pliant pliable - composé d'un sommier à lattes et d'un matelas de 2,02 mètres de long et de 1,21 mètre de large - repose sur des boulons solidement fixés à la carrosserie et non sur les sièges. Il est ainsi possible d'étendre le lit sur tous les sièges repliés de l'habitacle. Bien entendu, il est également possible de retirer tous les sièges arrière afin d'utiliser l'espace sous le lit comme espace de rangement. Une fois replié, le lit trouve sa place derrière les sièges de la deuxième rangée ou au-dessus des sièges repliés de la troisième rangée.

Les rideaux peuvent être fixés au pare-brise, à la lunette arrière et aux vitres latérales à l'aide d'aimants intégrés ou de cartes à insérer en plastique. Si le Multivan California est équipé du toit vitré panoramique disponible en option, on a le choix : soit obscurcir le toit avec le rideau, soit se coucher dans le lit et contempler le ciel étoilé de la nuit. Des modules d'aération stables sont coincés dans les vitres latérales avant avec les lève-vitres électriques, afin que suffisamment d'air frais puisse pénétrer dans l'habitacle pendant la nuit.

Les packs peuvent être commandés en option pour le Multivan dans toutes les variantes d'équipement et de sièges chez Volkswagen : la version de base coûte environ 2 800 euros, si l'on veut également avoir la table et les chaises, le constructeur demande aux alentours des 3300 euros.