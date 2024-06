Ce n'est pas vraiment une surprise : VW est le sponsor principal de l'équipe nationale de football allemande. Ainsi, la division VP a déjà lancé des modèles spéciaux limités dans le cadre du Championnat d'Europe de football masculin de l'UEFA qui se déroulera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet 2024. Volkswagen Véhicules utilitaires (VWN) suit maintenant avec les packs promotionnels « Goal » pour le Caddy, l'ID. Buzz ainsi que le Multivan.

De nombreux équipements pour moins cher, telle est la devise des modèles spéciaux Goal pour le Caddy, l'ID. Buzz et Multivan : des packs design avec des composants extérieurs contrastés, peints en noir, des sièges chauffants ou des packs d'éclairage, de visibilité et d'assistance sont inclus.

Galerie: Modèles spéciaux VW Goal 2024

3 Photos

À cela s'ajoutent, selon VWN, des avantages de prix des modèles spéciaux Goal de 1.140 euros nets ou 25 % par rapport aux prestations supplémentaires comparables d'un Caddy Life. Pour l'ID. Buzz, l'avantage Goal sur les équipements supplémentaires du modèle spécial peut atteindre 2.975 euros nets ou 50 % par rapport aux équipements comparables de l'ID. Buzz Pro, car le modèle Goal comprend déjà le pack d'assistance, le pack confort de base et le pack d'infodivertissement de base ; pour le Multivan, en fonction du moteur, jusqu'à 1.416 euros nets ou 25 % de moins.

Pour le Caddy Goal, cela signifie concrètement que les modèles de voitures particulières basées sur le Caddy Life sont déjà équipées du Digital Cockpit multicolore, de l'assistant de conduite « Travel Assist » et d'un système de caméra de recul. Mais l'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière ainsi que l'assistant de stationnement, le verrouillage central sans clé, les rétroviseurs extérieurs réglables, chauffants et rabattables électriquement avec boîtiers de rétroviseurs peints en noir contrasté sont également de la partie.

Les vitres latérales arrière et la lunette arrière assombries, un pédalier en aluminium, le volant multifonctions et le levier de vitesses en cuir ainsi qu'un chauffage de siège réglable séparément pour les sièges avant sont également inclus, selon Volkswagen.

VW Caddy Goal (2024)

Et ce n'est pas tout : les assistants de stationnement et de changement de voie, le régulateur automatique de distance ACC sont également présents sur le Caddy Goal, tout comme l'extinction automatique des feux, les rétroviseurs intérieurs antiéblouissements automatiques, la commutation des essuie-glaces commandée par capteur ou une galerie de toit argentée.

Le Caddy Goal se présente sur des jantes en alliage léger 17 pouces optimisées en termes de résistance au roulement, appelées « Colombo », en noir mat et brillant. Une climatisation bizone de série rafraîchit l'habitacle. En Allemagne, une inscription Goal orne la barrette de volant et le montant D du Caddy et permet ainsi de reconnaître le modèle spécial.

Par rapport au Multivan Life, le Multivan Goal dispose de trois packs d'assistance qui doivent rendre la conduite encore plus sûre. Il s'agit notamment du pack éclairage - composé de l'assistant de feux de route, du réglage dynamique de la portée des phares et de l'éclairage en cas de mauvais temps et du pack parking « Basic ».

VW Multivan Goal (2024)

Ce dernier comprend la caméra de recul et l'assistant de stationnement. L'offre est complétée par le pack d'assistance « Advanced » avec le régulateur automatique de distance ACC, l'assistant de changement de voie avec avertisseur d'angle mort, l'assistant de sortie de parking, l'avertisseur de sortie de voiture et plus encore.

D'autres caractéristiques du Multivan Goal sont un pédalier en optique aluminium, un volant multifonction chauffant, le Digital Cockpit Pro multicolore, des sièges chauffants, la Climatronic 3 zones, des vitres latérales en verre chauffant (assombries à l'arrière), le système proactif de protection des occupants ainsi qu'un vaste éclairage d'ambiance et d'environnement. Visuellement, ce modèle spécial Multivan se distingue de son homologue de série par des jantes noires en alliage léger de 17 pouces de type Dundrod ainsi que, en Allemagne, par des inscriptions Goal sur la barrette de volant comme sur le montant D.

Les prix du modèle spécial avec pack promotionnel « Goal » sur la base du Caddy Life commencent en Allemagne à 31.010 euros nets (36.901,90 euros bruts) pour le van familial, c'est-à-dire la variante VP à empattement normal, et à 33.480 euros nets (39.841,20 euros bruts) pour sa version longue Maxi. Les deux Caddy Life Goal sont équipés d'un moteur essence TSI de 85 kW (115 Ch) avec boîte manuelle à six vitesses.

VW ID. Buzz Goal (2024)

Les prix de l'ID. Buzz Goal commencent à 54.105 euros nets (64.384,95 euros bruts) pour la version à empattement normal, 55.640 euros nets (66.211,60 euros) pour la variante à empattement long.

Les prix du Multivan Goal commencent à 51.735 euros nets (61.564,65 euros bruts) pour la version à empattement court, ainsi qu'à 52.655 euros nets (62.659,45 euros bruts) pour la version à empattement long, tous deux motorisés par le 2.0 TDI de 110 kW (150 ch).

Le Caddy et le Multivan peuvent déjà être commandés avec les packs promotionnels « Goal », l'ID. Buzz suivra sous peu. Fun Fact en marge : au Brésil, la VW Gol a été la voiture la plus vendue pendant de nombreuses années. Mais c'est une toute autre histoire.