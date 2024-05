Alors que vous pensiez que la XM ne pouvait pas être encore plus étonnante - pas nécessairement pour les bonnes raisons - voici venue cette machine unique en son genre. BMW s'est associée à Naomi Campbell pour créer une version originale de son modèle phare, la M. Pourquoi le violet ? C'est la couleur préférée du top model. Le designer en chef de la société, Domagoj Dukec, s'est rendu sur Instagram pour partager des images du SUV performant à l'allure sauvage.

Baptisé Mystique Allure, le XM, unique en son genre, sera présenté pour la première fois cette semaine au Festival de Cannes. Il est partiellement recouvert de velours, alors pour le bien de BMW, espérons qu'il ne pleuve pas ces jours-ci sur la Côte d'Azur. Le tissu doux a également été généreusement utilisé à l'intérieur. Comme si le SUV électrifié n'était pas assez polarisant, il arbore également des centaines (voire des milliers) de ce qui semble être des paillettes sur toute la carrosserie et dans l'habitacle.

BMW XM Mystique Allure

33 Photos

Ce n'est pas la première fois que BMW utilise du tissu sur la carrosserie d'une voiture. En 2008, le modèle visionnaire Gina Light était doté d'un tissu durable recouvrant une structure métallique. Ce concept était sans doute plus intéressant que le XM, car sa carrosserie changeait de forme grâce à un textile extensible qui masquait les écarts disgracieux entre les panneaux.

La voiture de sport biplace sans toit née à l'époque de Bangle était basée sur la Z8 et possédait une surface en tissu flexible. Elle utilisait des portes papillon et un aileron arrière qui pouvait changer de taille. Des actionneurs hydrauliques et électriques montés sur la structure en fil d'aluminium située sous la peau permettaient à la voiture de changer efficacement de forme.

La marque premium allemande a pris l'habitude de faire les choses différemment avec la carrosserie d'une voiture. En 2019, elle a dévoilé une X6 super sombre dotée d'un vernis Vantablack VBx2 capable d'absorber plus de 99 % de la lumière. Plus tard, en 2022, l'iX Flow a reçu la technologie E Ink avec des millions de microcapsules aussi épaisses qu'un cheveu humain qui peuvent afficher des nuances de gris. Un an plus tard, le concept i Vision Dee utilise une évolution de l'encre électronique avec 32 couleurs sélectionnables sur 240 segments de la carrosserie du véhicule.