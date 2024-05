Grâce au site Motoroids, nous avons fait une découverte qui , c'est sûr, ne vous laissera pas indifférent. Découverte en 2015, voici une Bugatti Veyron (oui vous avez bien lu) qui n'a rien pour être sauvée. Elle est tout simplement atroce.

La vraie voiture cachée sous ce déguisement est une Honda Accord sans sièges arrière et avec le volant à droite. Apparemment, cette copie appartenait au chef d'une organisation spirituelle à but non lucratif de la ville indienne de Sirsa. Sant Gurmeet Ram Rahim Singh Insan (le nom du gars), est également un grand fan de voitures modifiées, sur lesquelles il travaille lui-même. Il devrait peut-être se trouver une autre passion...

Galerie: Réplique hideuse de la Bugatti Veyron

Le choix des couleurs...

Bien sûr, on imagine bien qu'il a mis tout son cœur et son âme dans la création de cette Bugatti, mais ses goûts sont vraiment particuliers. Sinon, on a du mal à comprendre pourquoi le vert et le jaune sont utilisés pour la carrosserie...

De plus, l'intérieur, créé à la main, présente également ces couleurs, ce qui le rend également difficile à regarder et c'est un euphémisme. Au moins, les vitres sont teintées, ce qui ajoute un peu d'intimité à l'ensemble.

Notez également les jantes en alliage à rayons multiples, qui n'ont que peu ou rien à voir avec celles de la Veyron d'origine. Derrière eux se cachent des étriers de frein verts, encore !

Pour le bien de tous, heureusement que cette photo de l'intérieur est de si mauvaise qualité.

Évidemment, oubliez les 1000 ch

Et qu'en est-il des pontons latéraux faits maison ? Mais c'est cette grille collante en forme de cœur au lieu du fer à cheval traditionnel qui remporte le palme. Si seulement Ettore Bugatti pouvait voir ça...

L'équipement de la voiture comprend des sièges en cuir, un volant multifonction et une caméra de recul, tandis que le moteur est un V6 3,5 atmosphérique à des années-lumière des 1 001 ch de la Bugatti d'origine.

Quoi qu'il en soit, nous pensons avoir trouvé la pire réplique de la Veyron, mais si vous en avez vu une qui surpasse cette horreur, n'hésitez pas à nous contacter via nos profils de réseaux sociaux et à nous la montrer.