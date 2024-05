Trente ans après la mort de la légende de la Formule 1, Ayrton Senna, lors du Grand Prix de Saint-Marin en 1994, le monde de l'automobile lui rend hommage. Pour le Grand Prix de Monaco de ce week-end - une course que Senna a remportée six fois, un record - McLaren met le paquet. Ses F1 porteront une livrée hommage à son ancien pilote, avec le bleu, le jaune et le vert du drapeau brésilien. La firme anglaise a également peint à la main une voiture de route aux couleurs de l'idole de toute une génération dans un style similaire.

Au cas où les couleurs, les logos "S" et "Senna" inscrits sur l'aileron arrière n'auraient pas été évidents, McLaren a peint le visage de Senna sur les ailes arrière. Côté conducteur, on voit Senna regarder au loin, tandis que côté passager, il est casqué. La Senna utilisée est une voiture de présérie que McLaren a conservée dans sa collection. En plus de l'extérieur, l'intérieur comporte des sièges jaunes et une citation de Senna ainsi que sa signature sur la garniture de la porte. On peut y lire : "Je n'ai pas d'idoles. J'admire le travail, le dévouement et la compétence".

La voiture est également ornée, à l'intérieur comme à l'extérieur, de tous les numéros de course portés par les voitures de Senna lors de ses cinq victoires à Monaco avec McLaren, remportées successivement de 1989 à 1993. (Sa victoire de 1987 a été remportée avec Lotus).

Si vous êtes à Monaco ce week-end, premièrement, vous avez de la chance, et deuxièmement, cette Senna sera exposée tout au long du week-end. Gardez donc l'œil ouvert.

Du côté de l'écurie de F1, on s'apprête ce week-end à célébrer sur et en dehors de la piste, le pilote de plus titré de son histoire. Zak Brown, PDG de McLaren, a déclaré à propos de ces couleurs : "L'équipe est fière de reconnaître et de célébrer la vie extraordinaire et l'héritage de la course automobile d'Ayrton Senna à travers cette livrée McLaren. Senna reste vénéré et respecté comme la plus grande icône de la Formule 1 et le pilote le plus décoré de McLaren."

"Son impact sur McLaren est énorme, non seulement par son palmarès, mais aussi par sa présence au sein de l'équipe, et maintenant par son héritage. C'est donc un honneur de courir pour lui sur son circuit le plus prestigieux, dans ses couleurs verte, jaune et bleue."

L'idée de la livrée Senna a été élaborée pendant 12 mois et a reçu la bénédiction totale de la famille Senna, qui a été impliquée à toutes les étapes du processus.

Bianca Senna, qui travaille pour Senna Global, a déclaré : "C'est un honneur de rendre hommage à Ayrton à travers ces livrées, en collaboration avec McLaren Racing et McLaren Automotive. C'est une façon fantastique de célébrer sa vie et son héritage à travers ses couleurs emblématiques sur les deux voitures. McLaren représentait beaucoup pour lui, et ensemble ils ont connu de nombreux succès, dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui. Ce sera spécial de le voir courir dans les rues de Monaco, un circuit qui lui a donné tant de joie et de nombreux triomphes."