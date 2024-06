Après le GTX Tourer il y a quelques mois, la Volkswagen ID.7 GTX en version berline fait ses débuts avec 340 ch. La mécanique est la même que celle du break, avec une transmission intégrale assurée par un moteur pour chaque essieu et une nouvelle batterie brute de 86 kWh.

La même que celle qui équipe l'ID.7 Pro S, une autre nouveauté présentée par Volkswagen, qui met l'accent non pas sur la puissance et les performances, mais sur l'autonomie. Les chiffres officiels annoncent une autonomie de 709 km, la plus élevée de toute la gamme.

Volkswagen ID.7 GTX

La nouvelle Volkswagen ID.7 GTX est reconnaissable au premier coup d'œil grâce à des modifications esthétiques spécifiques. Tout d'abord, les nouvelles jantes en alliage de 20 pouces, puis la signature lumineuse modifiée spécifique à cette version. Les pare-chocs redessinés, les nouveaux appendices aérodynamiques et la teinte Kings Red proposée de série font également partie de l'ensemble.

La caractérisation se poursuit dans l'habitacle avec des sièges sportifs et chauffants avec des surpiqûres rouges contrastées, un volant avec garniture dédiée, un éclairage d'ambiance 30 couleurs et divers équipements de série tels que l'affichage tête haute avec réalité augmentée, l'assistant vocal IDA avec ChatGPT intégré, la climatisation automatique bi-zone et un système sans clé. Les spécifications indiquées sont pour le marché allemand, pour la version française il pourrait y avoir quelques changements.

Volkswagen ID.7 GTX berlina

Ce qui ne changera certainement pas, c'est le groupe motopropulseur, partagé avec l'ID.7 GTX Tourer et composé d'un moteur avant asynchrone de 109 ch et d'un moteur arrière synchrone à aimants permanents de 286 ch, pour un total de 340 ch. Ils sont alimentés par une batterie lithium-ion de 86 kWh, pour une autonomie revendiquée de 595 km, calculée selon le cycle WLTP et une charge jusqu'à 200 kW. La vitesse de pointe n'est pas indiquée, mais on sait que le 0 à 100 km/h se fait en 5,4 secondes.

Volkswagen ID.7 Pro S

La même batterie de 86 kWh mais un seul moteur, monté à l'arrière, de 286 ch sont les particularités de la nouvelle Volkswagen ID.7 Pro S, disponible en berline et en Tourer.

La présence d'un seul moteur et la batterie plus puissante permettent à la voiture de franchir le seuil des 700 km d'autonomie pour atteindre 709 km. Ces chiffres sont bien sûr calculés selon le cycle WLTP, auquel il faut soustraire environ 20 % pour obtenir les données réelles.