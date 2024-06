Après les éditions spéciales, Alpine a-t-elle décidé de passer aux couleurs exclusives ? Sans nouveaux modèles à se mettre sous la dent, ces dernières années, la marque sportive française occupe ses clients comme elle le peut à travers différentes versions qu’on ne compte plus (A110 S, A110 GT, R Le Mans, San Remo 73, R Turini, Fernando Alonso, etc).

Et quand l’imagination ne vient plus, pourquoi ne pas réinventer de nouvelles livrées ? C’est ce que le constructeur a fait et ces teintes de couleurs inédites en valent peut-être la peine…

Plus de limites dans la personnalisation

Le département de personnalisation de la marque tricolore, Atelier Alpine (l’équivalent de Mulliner pour Bentley ou encore Tailor Made pour Ferrari), a annoncé plus d’une vingtaine de nouvelles combinaisons de teintes extérieures et pour les selleries. Ces 26 configurations sont exclusivement réservées aux versions S et R Turini de l’A110 et le constructeur n’en a présenté que trois pour le moment.

On commence par un nouveau bleu (que c’est original), appelé "Bleu Tempête Mat". Cette nouvelle nuance est proposée sur une A110S, avec des jantes noires (voir ci-dessous). À l’intérieur, les poignées de portes sont entourées d’un autre superbe bleu et on retrouve des surpiqûres de rouge sur la partie supérieure des sièges baquets, le volant, la planche de bord, la console centrale et la sellerie en Alcantara noir.

Alpine A110S en Bleu Tempête Mat

Plutôt Vert Acide ou Rouge Sismique ?

Si vous en avez un peu marre de l’omniprésence de la couleur bleue sur les voitures de la marque Alpine, le constructeur a aussi dévoilé d’autres teintes, bien différentes et présentées sur l’A110 R Turini. La première se nomme "Vert Acide Mat" et est assortie à des jantes bi-ton (noir brillant et métal poli), des sièges gris béton et des surpiqûres sur la planche de bord et la console centrale, dans cet intérieur toujours dominé par l’Alcantara.

Alpine A110 R Turini en Vert Acide Mat

La seconde s’appelle "Rouge Sismique" (voir ci-dessous et photo principale) et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle sied particulièrement bien à cette voiture aux jantes noir brillant et marquée par l’omniprésence de fibre de carbone sur son kit aérodynamique. L’intérieur est également habillé en rouge et la finition est très proche de celle aperçue dans l’A110 S bleue. Ces couleurs succèdent donc aux 29 nouvelles teintes de carrosserie, trois finitions de jantes, et quatre teintes de peinture pour les étriers de frein, qui avaient déjà été introduites par Alpine en 2020 avec sa révolution chromatique.

L'intérieur de l'Alpine A110 R Turini en Rouge Sismique : absolument sublime

La marque présentera les combinaisons 2024, au public, en marge des 24 Heures du Mans, en même temps que la présentation officielle de l’A290, ce jeudi 13 juin. Cependant, ces nouvelles finitions ne pas disponibles avant le troisième trimestre et ne seront livrées qu’à la fin de l’année, au plus tôt.