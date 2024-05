Chez Alpine, on parle depuis longtemps d'un crossover sportif. Ces derniers mois, nous avons également eu l'occasion de voir les premiers modèles engagés dans les tests de ce qui pourrait s'appeler l'A390 et arriver fin 2025.

On sait avec certitude qu'il sera 100 % électrique, tandis que les formes et la base technique restent inconnues. Cependant, il n'est pas exclu qu'Alpine adapte le design du Renault Scenic E-Tech Electric, le crossover lausannois qui a récemment été élu "Voiture de l'année 2024".

Impression sportive

À partir de cette suggestion, nous avons essayé d'imaginer l'apparence du Scenic au format Alpine dans notre rendu. À l'instar de ce que nous avons vu sur l'A290, basé sur la Renault 5, ce modèle se distinguera également par un look beaucoup plus agressif, avec des indices aérodynamiques évidents qui communiquent immédiatement la nature sportive du crossover.

Alpine A390 (2025), rendu par Motor1.com

Les formes acérées devraient être conservées, tandis que pour les phares, deux voies pourraient s'ouvrir. En effet, Alpine pourrait confirmer le style élaboré présent sur la Renault ou l'adapter à son propre esprit de famille, en introduisant deux éléments lumineux en forme de X ou rectangulaires à l'intérieur du phare (un peu comme vu dans le récent teaser montré par la marque).

À l'intérieur, les changements pourraient être moins radicaux, l'A390 devant reprendre une grande partie de l'instrumentation.

Moteurs et batteries

Selon les premières informations non officiellement confirmées, la version supérieure de cette Alpine sera dotée d'une transmission intégrale et d'une configuration à trois moteurs, un à l'avant et deux à l'arrière.

Teaser d'Alpine sur les prochains modèles

La batterie devrait être de 89 kWh, comme celle des versions plus performantes du Scenic E-Tech, tandis que la puissance totale pourrait dépasser les 435 ch du Nissan Ariya Nismo, le SUV électrique japonais construit sur la même plateforme que Renault. Dans l'ensemble, l'autonomie pourrait être réduite, la valeur maximale passant d'environ 700 km sur la Scenic E-Tech à environ 500 km.

Il n'en reste pas moins que nous aurons le temps de recueillir davantage d'informations sur l'Alpine, qui pourrait être présentée au Mondial de l'Automobile de Paris 2024 sous la forme d'un concept ou peut-être même d'un modèle de série.