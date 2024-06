Vous vous souvenez de Saleen ? Le constructeur automobile américain a produit son dernier véhicule inédit, la supercar S7, en 2009. Depuis, il modifie des muscle cars et tente de lancer une nouvelle voiture de sport en Chine, la Saleen 1. Aujourd'hui, l'entreprise affirme avoir des projets pour un prototype de voiture de sport fonctionnant à l'hydrogène. Saleen a même conclu un accord avec le fabricant français de moteurs "Solution F" pour lancer le projet.

Les détails sur ce nouveau véhicule sont maigres, mais Saleen affirme qu'il sera propulsé par l'un des moteurs V6 biturbo de Solution F fonctionnant à l'hydrogène. Une fois mis en route, il sera exposé lors d'événements organisés aux États-Unis. Il n'est pas précisé si cette nouvelle voiture est liée à l'actuelle Saleen 1.

Voiture de course à hydrogène Solution F Foenix H2

"Nous pensons que la solution à long terme pour les transports sera multiple et que l'hydrogène et les carburants synthétiques constitueront l'avenir des moteurs respectueux de l'environnement", déclare Steve Saleen dans le communiqué de presse, "tout en offrant le nec plus ultra en matière de performances et la commodité traditionnelle du ravitaillement en carburant".

Le site web de Solution F décrit l'entreprise comme un fabricant spécialisé dans la fabrication de faibles volumes d'une variété de technologies de transmission. Elle affirme avoir "une expertise unique dans la fabrication, l'assemblage, le développement et l'exploitation de prototypes et de petites séries de véhicules". Son portefeuille, qui remonte à près de 40 ans, comprend des travaux dans les domaines du sport automobile, de l'aérospatiale, du transport durable, etc.

La partie la plus pertinente de ce CV pour Saleen semble être sa voiture de course à hydrogène Foenix H2. Le véhicule, qui doit prendre la piste ce week-end au Mans (pas pour la course de 24 heures), est propulsé par un V8 à hydrogène suralimenté de 6,2 litres développant 612 chevaux. Le moteur, qui ressemble extérieurement à un petit bloc Chevrolet, a été modifié pour inclure l'injection directe d'hydrogène. La société affirme qu'il n'émet que de la vapeur d'eau et une petite quantité d'"oxydes d'azote".

Saleen affirme que sa propre voiture de sport à hydrogène fera l'objet d'une démonstration vers la fin de l'année 2024, ce qui signifie que le travail est probablement déjà en cours sur le prototype. Nous allons devoir attendre pour voir s'il deviendra un jour réalité.