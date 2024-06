Kimera Automobili va bientôt nous dévoiler sa prochaine supercar. Prévu pour faire ses débuts le 22 juin, il s'agit de la K39 qui marque le troisième chapitre de l'histoire du fabricant italien.

Cette nouvelle voiture, initialement conçue pour le sport automobile, marquera le retour de la marque dans le monde de la course et, dans une hypothétique version routière encore à l'étude, rejoindra les EVO37 et EVO38 déjà produites.

Une conception historique

On sait encore assez peu de choses sur la nouvelle Kimera K39. D'après les quelques photos divulguées par l'entreprise, le profil de cette supercar devrait ressembler étroitement à la silhouette de la Lancia Beta Montecarlo Turbo Group 5 de l'équipe Martini Racing (voir un peu plus bas), la même qui, entre les années 70 et 80, a triomphé dans le Championnat du monde de sports prototypes. On remarque également une aile assez grande, à l'arrière, combinée à la prise d'air sur le toit typique des voitures de course à moteur central.

La Kimera K39 sera dévoilée dans seulement quelques jours

Pas seulement pour les coureurs

Comme nous l'avions prévu, malgré l'esthétique d'une voiture dédiée au sport automobile, la K39 ne sera probablement pas destinée uniquement aux programmes sportifs.

En matière de livrée (mais aussi de design), difficile de faire plus iconique que les Lancia aux couleurs de Martini

Sur la base de ce qui a été communiqué par l'entreprise lors de la divulgation des premières informations, les ingénieurs étudient actuellement une éventuelle transformation pour la route, dans le but de pouvoir satisfaire au moins une petite partie du public des collectionneurs de voitures de course qui, ces derniers temps, ont démontré une appréciation pour les voitures de la marque.

L'avant encore caché de la Kimera K39

Cette fois aussi, l'objectif de Kimera Automobili sera donc de redonner vie à une voiture de course qui a fait rêver tous les passionnés de rallye italiens. On vous donne rendez-vous au samedi 22 juin 2024.