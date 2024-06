De nos jours, il est difficile de sortir et de ne pas voir quelqu'un qui conduit un vélo ou un scooter électrique. Ces engins ont pratiquement transformé la façon dont les gens se déplacent, offrant à de nombreuses personnes une mobilité urbaine abordable et accessible. Mais ces dispositifs de mobilité électrique ne sont pas sans inconvénients, comme aux États-Unis, dans le village de Key Biscayne, en Floride, qui en a fait l'expérience.

Le 14 février 2024, un jeune homme de 12 ans circulant sur un vélo électrique a heurté Megan Andrews, une habitante de Key Biscayne âgée de 66 ans. Malheureusement, elle a perdu la vie dans l'accident, ce qui a conduit les autorités du village à interdire temporairement tous les vélos et scooters électriques sur les routes du village. Aujourd'hui, cette interdiction a été rendue permanente par une nouvelle ordonnance adoptée lors d'une réunion du conseil municipal. Selon cette nouvelle ordonnance, tous les scooters et vélos électriques sont définitivement interdits dans les rues du village.

En effet, tout le monde s'accorde à dire que la conduite d'un vélo ou d'un scooter électrique comporte plus de risques que celle d'un deux-roues classique à moteur. Même les vélos électriques les moins puissants, tels que les modèles de banlieue dotés d'un moteur de 250 watts, sont capables d'atteindre une vitesse de 24 km/h avec un effort minimal de la part du conducteur. Un tel projectile fonçant sur un piéton causera sans aucun doute des dégâts considérables.

Dans le passé, d'autres villes américaines ont également interdit les vélos et scooters électriques. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universités interdisent l'accès à leurs campus à ces engins de mobilité, invoquant des problèmes de sécurité routière et des risques d'incendie.

Par ailleurs, le fait que de nombreux États classent les vélos et scooters électriques dans la catégorie des bicyclettes ordinaires signifie que pratiquement tout le monde, même les enfants sans la surveillance d'un adulte, peut passer la jambe par-dessus et faire un tour. C'est pourquoi l'interdiction de ces dispositifs de mobilité semble être une solution facile et globale au problème de la sécurité.

Les vélos-cargos électriques sont très à la mode dans de nombreuses villes.

Mais l'interdiction générale des vélos et scooters électriques est-elle vraiment la solution ? Dans le cas de Key Biscayne, il semble que l'ensemble de la communauté des cyclistes électriques doive payer pour les actes d'un enfant de 12 ans.

Si nous jetons un coup d'œil en Europe, nous remarquerons que nous faisons les choses un peu différemment en ce qui concerne les vélos électriques. Ici, les règles sont très strictes en ce qui concerne les types de vélos électriques, les personnes autorisées à les conduire et les endroits où ils peuvent être conduits. Tous les vélos électriques produisant plus de 250 watts de puissance nominale doivent être immatriculés et assurés, et la plupart des villes disposent de pistes cyclables réservées aux cyclistes électriques et non électriques.