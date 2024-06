Les vols de voitures en France (et ailleurs) sont en augmentation. C'est ce que confirme l'étude LoJack, qui parle d'une augmentation de 7 % en 2023 par rapport à l'année précédente. Au total, plus de 1,5 million de véhicules ont été volés entre 2013 et aujourd'hui, dont seulement 609 000 ont été retrouvés par la suite.

Sachant qu'il n'existe pas d'étude européenne organique compilant toutes les données des différents pays, grâce aux différents rapports des rédactions européennes de Motor1.com, nous essayons de faire le point sur la situation en comparant notre panorama avec celui des principaux marchés automobiles en Europe.

Italie, 131 679 voitures volées

Les chiffres de l'étude « Dossier sur les vols de véhicules 2024 » préparée par LoJack Italia indiquent qu'en 2023 il y a eu 131 679 vols, soit 7% de plus qu'en 2022. Parmi les voitures les plus volées, on retrouve trois Fiat en tête, à savoir la Panda (12 571 vols, soit près de 10 % du total), la 500 (5 889) et la Punto (4 604).

Fiat Panda

Les zones « rouges » sont, dans l'ordre, la Campanie, le Latium, les Pouilles, la Sicile et la Lombardie. Dans ces régions, 80 559 des 99 153 vols nationaux ont été enregistrés, soit pratiquement 80 %. Plus précisément, le record négatif de la Campanie reste inégalé avec 26 045 vols (+9% par rapport à 2022), suivie de loin par le Latium, avec 16 912 vols (également en hausse l'année dernière, de 12%), les Pouilles (14 978), la Sicile (13 174) et la Lombardie (9 750 et +15% par rapport à 2022).

France, 70 649 voitures volées

Selon une analyse de Ouest-France, en France, les voitures les plus volées sont... françaises. Parmi les 70 649 voitures volées au total en 2023 (+18,9 % par rapport à 2021), la Renault Clio IV occupe les deux premières places avec 2 378 exemplaires, tandis qu'en deuxième position se trouve la Mégane IV avec 1 297. Le podium est complété par la Peugeot 3008 deuxième série avec 1 181 modèles.

Renault Megane IV

Sans surprise, les marques les plus « convoitées » sont Renault et Peugeot, suivies par Toyota. Dans l'ordre, les régions où le plus de vols ont eu lieu en 2023 sont les suivantes : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Loire-Atlantique, Essonne, Val-de-Marne, Seine-et-Marne, Yvelines.

Royaume-Uni, 64 000 voitures volées

Selon les données de RightReg, plus de 64 000 voitures ont été volées au Royaume-Uni en 2023 (+5% par rapport à 2022), le Top 3 des modèles étant mené par la Ford Fiesta avec 5 979 modèles disparus. En deuxième position, on retrouve une autre Ford, la Focus, avec 2 120 exemplaires, tandis qu'en troisième position, on retrouve la Volkswagen Golf avec 2 038 modèles.

Ford Fiesta

Le classement des marques les plus volées est cependant complètement différent et place Lexus, Land Rover et Jaguar aux trois premières places. Greater London, les West Midlands et le Yorkshire sont les régions où l'on enregistre le plus de vols.

Espagne, 30 982 voitures volées

Selon une analyse de Motor1.com Espana, 30 982 voitures ont été volées en 2023, soit 17,3 % de plus qu'en 2022, où 24 990 ont disparu. Les trois marques les plus « recherchées » sont Mercedes (14,7% du total), BMW (14,4%) et Toyota (16,6%). Le Top 3 des modèles les plus volés comprend la Seat Ibiza (2 674 voitures), la Volkswagen Golf (1 984) et la Seat Leon (1 762).

Les villes les plus touchées par les vols de voitures sont les suivantes : Ceuta, Santa Cruz De Tenerife, Barcelone, Séville et Madrid.

Seat Ibiza

Allemagne, 29 985 voitures volées

Selon les données fournies par la police allemande, 29 985 vols de voitures ont été enregistrés en 2023, soit 17,5 % de plus qu'en 2022.

Selon l'analyse du Gesamtverband der Versischerer, les trois modèles les plus populaires sont la Jeep Grand Cherokee de quatrième génération, la Kia Stinger et la Range Rover de troisième génération, tandis que les trois marques les plus populaires sont Volkswagen, Audi et Mercedes.

Les villes où sont commis la plupart des vols sont Berlin, Hambourg et Brandebourg.