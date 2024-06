Les voitures électriques s'imposent dans une grande partie de l'Europe. La Suède, la Norvège, le Danemark, l'Allemagne et les pays du Benelux font partie des « locomotives » du Vieux Continent en termes d'immatriculations de véhicules zéro émission, mais tous les marchés ne progressent pas au même rythme.

C'est le cas en Italie, où les coûts d'achat élevés (par rapport à des salaires qui stagnent depuis des décennies), l'autonomie réduite et la diffusion limitée des bornes de recharge n'émeuvent pas les automobilistes. Mais la situation est pire dans d'autres pays européens, où les ventes de voitures électriques représentent une très faible part du marché des voitures immatriculées. Selon une étude menée par Vignettecroatia.com, voici les pays qui « s'électrifient » le moins vite.

Le « maillot noir » pour les voitures électriques

L'étude examine les données de 2022 fournies par Eurostat et analyse les 10 pays où le nombre de voitures électriques vendues est le plus faible par rapport au parc automobile en circulation. En tête de ce classement, on trouve la Bosnie-Herzégovine, où sur plus d'un million de voitures dans tout le pays, seules 138 voitures électriques ont été immatriculées, soit une part de 0,01 % du total.

Ce n'est guère mieux en Macédoine du Nord, où 190 voitures à batterie ont été vendues en 2022 sur un total de 483 482 voitures. Les meilleurs chiffres en valeur absolue sont ceux de la Turquie, de la Pologne et de la République tchèque, bien que le rapport au total reste assez faible.

Les chercheurs n'en analysent pas les causes, mais nous pouvons imaginer que les principales raisons restent les prix de catalogue élevés et (probablement) une mauvaise infrastructure de recharge.

L'Italie n'est pas en reste, avec environ 220 000 voitures entièrement électriques sur 40 millions de voitures, soit 0,55 % (données Unrae actualisées au 31 décembre 2023). Nous verrons toutefois si la baisse inévitable du prix moyen d'une voiture électrique et les interventions du gouvernement sur les infrastructures (grâce aux fonds des PNR) et les incitations à l'achat changeront la donne dans les années à venir.

En attendant, voici le classement complet :