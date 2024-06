Si vous prévoyez d'emmener votre voiture sur un circuit, il y a de fortes chances que vous envisagiez quelques modifications pour vous préparer. De meilleures plaquettes de frein et un liquide haute température sont de bonnes idées, mais vous devriez peut-être vous abstenir d'acheter un jeu de pneus de course, surtout si vous n'avez pas l'habitude de conduire sur circuit.

La chaîne YouTube Tyre Reviews a voulu voir quelle était la différence entre un jeu de pneus de route haute performance et un jeu de vrais pneus de piste spécialement conçus. En utilisant une BMW M3 légèrement améliorée, l'animateur Jonathan Benson a monté un jeu de pneus Michelin Pilot Sport 4S sur les jantes 19 pouces d'origine en utilisant les tailles de pneus décalées d'origine. Il s'est également procuré un jeu de pneus Bridgestone RE-71RS, montés sur des jantes 18 pouces.

Les Michelin sont parmi les meilleurs pneus sport du marché, mais il est clair, avant même de commencer à rouler, qu'ils ne font pas le poids face aux Bridgestone, qui ont des sculptures moins profondes, des flancs plus rigides et une gomme plus adhérente. Sans surprise, les Bridgestone sont environ trois secondes plus rapides au tour.

Mais ce n'est pas tout. Ce qui manque à la Michelin en termes d'adhérence globale, elle le récupère en termes de progressivité. Il est beaucoup plus facile de sentir ce que font les pneus, et plus facile de se faufiler à la limite de la traction. Les Bridgestone ont une limite beaucoup plus basse et ne sont pas aussi faciles à contrôler lorsqu'ils atteignent leur limite.

Si vous débutez sur circuit, ce n'est pas le pneu le plus collant et le plus performant que vous recherchez. Bien sûr, votre voiture sera plus performante, mais aller sur un circuit avec votre voiture de route n'est pas une question de chasse au dernier dixième, c'est une question d'apprentissage. Et c'est le Michelin qui vous donne le plus d'espace pour trouver les limites de l'adhérence. De plus, ils s'usent un peu mieux.