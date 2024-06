À quoi ressemblera la Ferrari électrique ? Voilà une question qui n'a toujours pas de réponse. On ne sait donc pas s'il s'agira d'un coupé classique, s'il aura des formes de SUV comme le Purosangue ou s'il introduira un type de carrosserie au sein de la gamme Maranello. Mais peut-être avons-nous maintenant un premier indice.

Dans la vidéo de présentation de l'e-building, lieu où naîtront les prochaines Ferrari, on peut apercevoir une voiture recouverte d'une bâche rouge. Ses formes et ses proportions ne peuvent être attribuées à la production actuelle du Cavallino. Et si c'était vraiment la Ferrari électrique ?

Un crossover sportif ?

Nez long comme sur les modèles équipés de V12, arrière presque effleuré et, apparemment, une carrosserie à 4 portes... Pratiquement un pur-sang donc, mais pourquoi le montrer couvert ? Veut-on jouer avec le public à Maranello ? Ou bien la première Ferrari électrique de l’histoire est-elle réellement cachée sous le tissu rouge ?

Il faut dire que le véhicule était présent lors de l'inauguration de l'e-bulding, en compagnie du reste de la gamme et cela n'aurait guère de sens de (ne pas) le montrer même incognito. Alors oui, tout porte à croire qu’il s’agit bien du premier rouge alimenté par batterie. Laquelle aura donc une carrosserie crossover et des dimensions conséquentes, sans s'aventurer dans le monde des hypercars électriques. Un modèle plus exploitable, naturellement capable de performances inconnues de nombreuses voitures de la planète, mais qui ne se concentre pas uniquement sur la vitesse et l'accélération.

La vidéo de présentation de l'e-building Ferrari. La potentielle voiture électrique est visible à 48".

Un modèle loin d'être accessible

Malgré toutes les spéculations, nous pouvons tout de même faire un résumé rapide de tout ce que nous savons au sujet de cette voiture. Il coûtera environ 500 000 euros, soit environ 65 000 de plus qu'une 12Cilindri Spider. Elle aura des batteries structurelles et produira un bruit "authentique".

La signification de cette dernière phrase, prononcée par Emanuele Carando, responsable du marketing produit, est énigmatique, mais il ne faut certainement pas rechercher le son du V12 dans la Ferrari électrique. Il ne reste plus qu'à attendre les premières informations officielles, qui culmineront avec la présentation, prévue pour 2025.