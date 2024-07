Stellantis fonctionne avec des batteries de nouvelle génération. Le groupe né de la fusion entre PSA et FCA vient de signer un accord de collaboration de 5 ans avec l'institut de recherche français CEA, l'une des entreprises les plus avant-gardistes au monde, pour développer des technologies et des solutions techniques pour des accumulateurs plus puissants, de hautes performances.

Stellantis va lancer un programme de recherche avec l'organisme parisien pour développer des cellules capables de durer plus longtemps, d'être plus sûres, de se recharger plus rapidement et de stocker une plus grande quantité d'énergie. Tout cela, avec une empreinte carbone inférieure à celle d’aujourd’hui et à des coûts compétitifs.

ACC produira les batteries du futur

Les voitures électriques du futur seront plus performantes et coûteront moins cher. Pour que cela se produise, tous les constructeurs savent que les véhicules devront être équipés de batteries de conception nouvelle. Car la batterie est justement l’élément clé qui détermine l’autonomie, les temps de recharge et les prix catalogue d’une voiture zéro émission.

L'objectif du partenariat entre Stellantis et l'institut CEA est de doter le groupe italo-français d'une technologie permettant à la filiale ACC (33% de Stellantis, 33% de Total Energies et 33% de Mercedes) de produire des batteries et autres composants pour la prochaine famille de véhicules électriques.

STLA Large, la plateforme de voitures électriques de Stellantis

Mais la collaboration entre Stellantis et CEA portera dans le détail sur le développement de nouvelles chimies, de procédés à faible impact environnemental, d'architectures de batteries innovantes, le développement de piles à combustible hautes performances, l'évaluation de l'ensemble de la durée de vie du produit et la connectivité.

Travailler sur plusieurs fronts

Ned Curcis, directeur de l'ingénierie et de la technologie chez Stellantis, a déclaré :

"Nous savons que la technologie des batteries est sur le point de changer. Nous ne savons pas encore exactement dans quelle direction cela évoluera, mais nous voulons être les protagonistes et les architectes du changement. Nous travaillons intensément pour introduire différentes alternatives et explorer un large spectre de solutions et nous collaborons avec des startups innovantes, des laboratoires, des universités et les instituts de recherche les plus prestigieux au monde, comme le CEA. Nous croyons fermement que cette collaboration contribuera à accélérer la création d’une technologie innovante de cellules de batterie."

Philippe Stohr, responsable de l'énergie au CEA, a ajouté :