L'importance historique de la Pegaso Z-102 va bien au-delà des 86 exemplaires produits. La voiture de sport construite entre 1951 et 1957 a joué un rôle symbolique fondamental en marquant la renaissance de l'industrie automobile espagnole après la guerre civile.

Conçue par l'ancien designer d'Alfa Romeo Wilfredo Ricart (à qui l'on doit la 6C et la 8C), la Z-102 devait représenter l'expression ultime de la technologie ibérique de l'époque.

Unique en son genre

Construite sur un châssis tubulaire en acier avec un moteur V8 en aluminium, la Z-102 est destinée au marché européen haut de gamme. Il s'agissait donc d'une voiture de sport d'élite même dans son positionnement, bien qu'il y ait eu un certain nombre d'exemplaires spéciaux encore plus exclusifs.

Autoblog.com Pegaso Z-102 Thrill (1953)

L'une d'entre elles est la Thrill ("Brivido") de 1953, également mise au point par le carrossier italien Touring dirigé par Carlo Felice Bianchi Anderloni. Les artisans milanais ont transformé en partie les lignes de la Pegaso en concevant de nouveaux intérieurs et de nouveaux détails extérieurs.

En effet, la carrosserie se distingue par les deux supports qui partent du montant arrière et qui intègrent les points d'attache des "ailerons" arrière. De manière général, le design est plus audacieux, avec des bandes rouges sur les côtés qui contrastent avec le noir du reste de la voiture.

L'histoire

Équipée d'un moteur V8 2.8 de 175 ch capable d'atteindre une vitesse de pointe de 225 km/h, la Pegaso, qui n'avait pas été présentée au salon de New York, a été exposée pour la première fois au salon de Turin en 1953 et a immédiatement reçu un accueil favorable de la part de la presse et des passionnés.

Autoblog.com Pegaso Z-102 Thrill (1953)

Produite en un seul exemplaire, la Thrill aurait été commandée par le dictateur Francisco Franco comme cadeau pour Evita Peròn. Cependant, selon les reconstitutions des historiens, la voiture est restée en Espagne avant de passer dans une collection privée et d'être entièrement restaurée.