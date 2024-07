Longueur : 3.820 mm

: 3.820 mm Largeur : 1.610 mm

: 1.610 mm Hauteur : 1.570 mm

: 1.570 mm Empattement : 2.580 mm

: 2.580 mm Coffre à bagages: 238-351 litres (min)/1.059 litres (max)

Dans un marché dominé par des modèles de plus en plus grands, voici le Hyundai Inster. Ce mini crossover électrique va à l'encontre de la tendance en misant sur une carrosserie extra-compacte à la forme personnelle et originale.

Les porte-à-faux réduits ne la rendent pas moins pratique que les autres voitures, bien au contraire. Ainsi, le petit coréen peut tenir tête à de nombreux rivaux européens.

Hyundai Inster, les dimensions

La véritable force de la Hyundai Inster réside dans ses proportions compactes. Sa longueur de seulement 3,82 mètres lui permet de se garer facilement même dans les espaces restreints, mais c'est la largeur qui est le véritable atout de la petite Hyundai.

Hyundai Inster

La largeur de voie de seulement 1,61 m permet à l'Inster de se faufiler dans les passages les plus étroits de la ville. À titre de référence, la Grande Panda est plus large de 14 cm.

Hyundai Inster, habitabilité et compartiment à bagages

Les dimensions compactes ne compromettent pas l'espace intérieur et l'habitabilité de la Hyundai Inster, qui utilise intelligemment l'espace disponible. En effet, la banquette arrière peut accueillir confortablement deux adultes et peut coulisser d'une dizaine de centimètres vers l'avant et vers l'arrière.

Hyundai Inster, le coffre

Vous pouvez ainsi augmenter l'espace pour les jambes des passagers ou la capacité du compartiment à bagages. À cet égard, elle va d'un minimum de 238 litres avec le canapé reculé (351 litres s'il est poussé à fond) à 1 059 litres si les deux sièges arrière sont rabattus. En outre, le compartiment à bagages est plat.

Hyundai Inster, des concurrents aux dimensions similaires

Si l'on ne tient compte que de la taille, les concurrents de l'Inster sont nombreux. En revanche, si l'on tient compte du positionnement et de la présence d'un groupe motopropulseur électrique dans la gamme, le nombre de concurrents se réduit considérablement.

En fait, les seules véritables rivales « naturelles » sont la Fiat Grande Panda et la Dacia Spring, tandis que la Renault 5 E-Tech - bien qu'elle soit uniquement électrique - est un peu plus chère que la Hyundai. En effet, alors que la voiture française démarre à plus de 32 000 euros, l'Inster est attendue aux alentours de 25 000 euros.