Les voitures allemandes hautes performances à fort kilométrage ne sont pas vraiment réputées pour leur fiabilité. C'est particulièrement vrai pour la BMW M5, dont chaque variante a son lot de problèmes connus. La première M5 à moteur V8 biturbo, la F10, présente une poignée de problèmes catastrophiques qui apparaissent au fur et à mesure que le kilométrage augmente. L'un de ces problèmes a tué ce moteur.

La chaîne YouTube I Do Cars a réussi à mettre la main sur ce V8 de 4,4 litres, dont le nom de code est S63TU pour les amateurs de BMW, pour une récente vidéo de démontage.

Le démontage des turbocompresseurs révèle une lente fuite de liquide de refroidissement, mais étonnamment, les turbos eux-mêmes sont en bon état. Le démontage des couvercles de soupapes révèle des arbres à cames tout aussi sains, avec seulement quelques imperfections mineures. Une fois qu'Eric a retiré les culasses, on peut voir des joints de culasse intacts et des parois de cylindre non endommagées. Rien n'indique encore pourquoi ce moteur s'est soudainement bloqué sur l'autoroute.

En retirant le carter d'huile, Eric commence à trouver des indices de dommages. Des paillettes de métal flottent dans l'huile restante, tandis que de plus gros morceaux reposent dans le carter. Ce n'est qu'en retirant les capuchons principaux qui maintiennent le vilebrequin sur le bloc que l'on découvre le problème fatal : l'un des roulements du vilebrequin a tourné et s'est soudé à l'arbre. L'état est tel qu'Eric ne peut même pas retirer le roulement pour l'inspecter.

Les roulements de bielle sont encore plus révélateurs que le roulement de vilebrequin défectueux. Bien qu'aucun d'entre eux ne soit défectueux, ils sont tous très usés. Ce moteur avait environ 165 000 km au compteur lorsqu'il est tombé en panne, ce qui n'est pas énorme pour une voiture lambda. Toutefois, c'est un signe pour vous, propriétaires de BMW M5. Faites remplacer ces roulements avant qu'ils ne lâchent. Vous économiserez beaucoup d'argent.