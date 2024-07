Que ressentez-vous lorsque vous allez chercher votre nouvelle voiture ? Les premiers jours peuvent être comparés à une histoire d'amour où l'on est de plus en plus excité. Pour les fonctionnalités que vous découvrez et pour les détails de finition ou de conception que vous remarquez pour la première fois.

Il est évident que ces sentiments initiaux ne déterminent pas la satisfaction de l'acheteur à long terme, mais ils n'en sont pas moins importants. Certains les mesurent au cours des premiers mois suivant l'achat, comme les Américains de J.D. Power, qui étudient les perceptions initiales dans des macro-catégories telles que le design, les performances, la sécurité, la facilité d'utilisation, le confort, la qualité perçue et bien plus encore.

C'est sur la base de ces éléments plus ou moins tangibles qu'est établi le classement des voitures neuves les plus « excitantes » vendues aux États-Unis. Les marques asiatiques, et en particulier les marques coréennes, dominent la plupart des classements par segment. Mais il y a aussi BMW avec trois modèles, Porsche et un outsider italien : l'Alfa Romeo Giulia.

Évaluations des propriétaires

Acronyme de Automotive Performance, Execution and Layout, l'indicateur conçu par J.D. Power vise à mesurer dans quelle mesure chaque nouvelle voiture offre des expériences positives et gratifiantes en termes de conception, de performances, de sécurité, de facilité d'utilisation, de confort, de qualité perçue, etc. Les données proviennent directement des évaluations des propriétaires 90 jours après l'achat.

Alfa Romeo Giulia BMW Serie 3

Comme indiqué, l'Alfa Romeo Giulia a remporté la première place du classement des « voitures compactes haut de gamme », devant la Lexus IS et la BMW Série 3, qui occupent respectivement la deuxième et la troisième place. La liste des voitures comprenait également des modèles tels que la Mercedes Classe C, la Tesla Model 3, la Volvo V60, l'Audi A4, l'Audi A5, etc.

La meilleure

Le classement de J.D. Power inclut naturellement d'autres segments et une grande gagnante : la BMW Série 7. Le vaisseau amiral bavarois regarde tous ses concurrents de haut.

Il convient également de mentionner la présence de l'Alfa Romeo Tonale, troisième dans le segment des petits SUV haut de gamme, derrière le Genesis GV60 et la BMW X1.

BMW 760i xDrive

Voici le classement des différents segments :