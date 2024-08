Quand on vous parle de Toyota 2JZ, vous pensez probablement à la Supra. Après tout, c'est le moteur qui a fait de la Supra Mk4 une légende. Mais le 2J a été utilisé dans un grand nombre de voitures différentes. Ce moteur provient d'une Lexus GS300 de 2005, la dernière année où la berline a été équipée de l'ancien six cylindres en ligne. Nous avons l'occasion de voir de quoi il est fait dans cette vidéo de démontage de I Do Cars.

Si vous attendez de voir les dégâts catastrophiques qui ont conduit à ce démontage, vous allez être déçus. Ce n'est pas qu'il soit impossible de détruire un 2J - les turbocompresseurs massifs sont capables de créer des trous indésirables dans le bloc. Mais ce moteur n'a jamais eu de suralimentation. Il a vécu en aspiration naturelle sous le capot d'une GS300 de base, et il n'y a pas beaucoup de gens qui font du hot-rodding sur ces voitures. C'est peut-être pour cette raison qu'il a été acheté pour la modique somme de 250 $.

L'objectif de ce démontage est double. Tout d'abord, il est agréable de jeter un coup d'œil à l'intérieur de l'un des plus grands moteurs de tous les temps. Mais il est destiné à un projet de voiture IS300, dont le but est de dépasser les 220 chevaux de série. C'est donc l'occasion de procéder à une inspection minutieuse pour voir s'il est prêt à être reconstruit dans une optique de performance. Les résultats sont clairs.

Le moteur affichait 240 000 km lorsqu'il a été retiré de la voiture, mais on ne s'en rendrait pas compte en le regardant de l'intérieur. La tête et les arbres à cames sont remarquablement propres quand on enlève le couvercle des soupapes. La courroie de distribution est en bon état, mais on ne sait pas si elle a été remplacée. Une fois la culasse enlevée, les cylindres ont un aspect remarquable. Il en va de même pour le vilebrequin, les pistons, les bielles, les roulements, etc. Même les boulons sont dégagés sans grand bruit. Il s'agit en effet d'une vidéo de démontage très différente de ce que l'on voit habituellement sur la chaîne I Do Cars. Le moteur, quant à lui, n'a même pas besoin d'être usiné. Il suffit de visser les pièces "go-fast" et de s'amuser.

Ce n'est certainement pas le premier moteur Toyota à kilométrage élevé que nous voyons, et ce ne sera probablement pas le dernier. La marque japonaise a peut-être des problèmes avec son V6 moderne, mais cette vidéo nous rappelle que Toyota a bâti sa réputation en fabriquant des voitures qui ne meurent jamais.