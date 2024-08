Les Jeux olympiques de Tokyo, et plus encore ceux de Paris cette année, ont été organisés sous le signe de la durabilité. C'est ainsi, par exemple, que des véhicules électriques ou, en tout cas, à faible impact environnemental ont été choisis pour l'ensemble de la flotte réservée à l'organisation.

Los Angeles, la ville qui accueillera la prochaine édition des Jeux, prévue pour 2028, veut faire encore mieux. Elle entend organiser les premiers Jeux olympiques sans voiture. C'est ce qu'a déclaré la maire de la métropole californienne, Karen Bass. Mais qu'a-t-elle en tête ?

La maire veut une ville verte

Karen Bass a fait cette déclaration sur son intention d'organiser des Jeux olympiques "sans voiture" lors du traditionnel passage de la flamme olympique entre la ville où les Jeux viennent de se terminer et celle qui les accueillera dans quatre ans.

"Nous travaillons déjà à l'amélioration des transports publics. Ainsi, les voitures ne seront plus nécessaires pour se déplacer. L'histoire de Los Angeles est inextricablement liée à celle de l'automobile. Nous aimons les voitures et nous savons à quel point elles sont importantes pour notre ville. Mais nous voulons construire un Los Angeles plus vert, et c'est pourquoi les Jeux olympiques de 2028 seront les premiers à se dérouler sans voiture."

En effet, si Los Angeles est devenue la ville de 3,8 millions d'habitants qu'elle est aujourd'hui et, surtout, si son aire métropolitaine abrite 13 millions de personnes, c'est grâce aux voitures et au fait que tant de personnes qui s'y sont installées ont pu se déplacer librement à la recherche d'opportunités.

Des transports publics à reconstruire

De plus, Los Angeles a réussi au fil des ans à se doter d'un excellent système de transport public, basé notamment sur les trolleybus Red Cars. Mais ce système a été démantelé en 1961 lorsque General Motors, Firestone, Standard Oil et d'autres géants ont uni leurs forces pour s'opposer aux transports publics et promouvoir la mobilité privée liée à la voiture. Depuis lors, les gens utilisent principalement la voiture pour se déplacer à Los Angeles. La ville s'est d'ailleurs développée précisément pour accueillir les déplacements en voiture.

Mais Los Angeles (comme toute la Californie d'ailleurs) a aussi une forte âme verte. Vous souvenez-vous, par exemple, de l'endroit où est né le succès de la Toyota Prius ? C'est là, dans la Cité des Anges, que les acteurs, les célébrités et les millionnaires en tout genre étaient fiers de montrer au monde entier qu'ils conduisaient une voiture respectueuse de l'environnement.

Toyota La flotte verte de Toyota pour les Jeux olympiques de Paris 2024

100 milliards de dollars nécessaires

Nous voici revenus au présent. Ou plutôt à l'avenir. Paris a déjà montré qu'avec les transports publics et la définition d'itinéraires piétonniers dédiés, avec une bonne logistique des installations sportives et une rationalisation du programme, les spectateurs se sont souvent déplacés sans avoir besoin de prendre une voiture. Los Angeles veut faire de même, en supprimant totalement la mobilité privée.

Seulement, elle part de plus loin, disposant d'un réseau de bus assez déficient et d'un métro léger dont les arrêts ne sont pas aussi denses que ceux de la Ville Lumière. Pour atteindre l'objectif, lancé en 2017 (l'année où elle a obtenu les JO de 2028) par le précédent maire, elle dépensera environ 100 milliards de dollars.