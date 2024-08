Nous aimons tous les motos classiques, et nous les aimons tout particulièrement pour leur côté brut et leur caractère. Et c'est précisément parce qu'elles sont dépourvues de technologie moderne qu'elles offrent une expérience de conduite aussi brute.

Cela étant dit, nous vivons aujourd'hui à une époque très différente, avec une prise de conscience de l'environnement plus importante que jamais. Par conséquent, tous les véhicules modernes sont conçus pour réduire les émissions et le bruit. Fait peut-être encore plus alarmant, certains pays mettent en place des programmes visant à éliminer progressivement les véhicules plus anciens, une réalité inquiétante pour les passionnés.

À Singapour, par exemple, l'Agence nationale de l'environnement (NEA) a mis en place un programme d'incitation pour les propriétaires de motos qui souhaitent retirer leur ancien véhicule de la circulation, moyennant une prime de 3 500 SGD, soit l'équivalent d'environ 2 416 euros. Bien entendu, le montant final qu'ils recevront dépendra d'un grand nombre de facteurs, de sorte que les personnes qui choisissent d'annuler l'immatriculation de leurs vieilles motos risquent de gagner beaucoup moins d'argent.

Plus précisément, les motos immatriculées avant le 1er juillet 2003 sont éligibles au programme d'incitation. Cela signifie que les personnes souhaitant participer au programme peuvent soit annuler l'immatriculation de leur moto, soit la convertir au Classic Vehicle Scheme (CVS) ou au Revised Vintage Vehicle Scheme (RVVS).

Si vous optez pour le CVS ou le RVVS, vous ne pourrez utiliser votre véhicule que 45 jours par an. Nous ne savons pas exactement comment cela sera appliqué et mesuré, mais c'est ce qui est stipulé dans le programme.

Les autorités ont déclaré que quelque 27 000 motos à Singapour sont éligibles à l'incitation à l'annulation de l'immatriculation, dont près de 90 %, soit 24 500 motos, ont déjà adhéré au programme. Plus précisément, environ 23 500 motos ont été complètement désimmatriculées, tandis qu'environ 1 000 ont été converties aux programmes CVS et RVVS.

Bien entendu, l'objectif principal du programme est d'éliminer les vieux véhicules des rues de Singapour afin de réduire la pollution et d'améliorer la qualité de l'air. Bien que le programme semble être volontaire pour l'instant, il est clair que dans un avenir assez proche, les vieilles motos seront purement et simplement interdites sur les routes de Singapour.

En effet, la NEA précise que les motos anciennes restantes pourront continuer à être utilisées jusqu'au 30 juin 2028, "tant qu'elles respectent les normes d'émissions renforcées en cours d'utilisation". Que se passera-t-il en 2028 ? Essentiellement, toutes les motos immatriculées avant le 1er juillet 2003 ne seront plus autorisées à circuler sur les routes publiques. Mais au moins, la NEA propose le CVS et le RVVS pour que les passionnés puissent continuer à profiter de leurs deux-roues anciens.

Qu'en pensez-vous ? Un tel programme vous semble-t-il judicieux ? Plus important encore, accepteriez-vous une prime d'environ 2 400 euros pour mettre votre moto classique à la casse ?