Si Marty McFly de Retour vers le futur vivait vraiment à notre époque, quelle voiture conduirait-il ? Electrogenic, une entreprise britannique spécialisée dans le rétrofit électrique, a tenté de répondre à cette question.

Lors du Salon Privé qui se tiendra du 28 au 31 août, elle présentera une DeLorean DMC-12 très spéciale, équipée d'un tout nouveau moteur. Et non, il ne suffit pas d'y mettre des œufs et des peaux de banane pour la faire rouler.

Comment transformer un mythe

En lieu et place du V6 Renault de 130 ch (reconnu par de nombreux passionnés comme le point faible de la voiture), on trouve désormais un bloc électrique de 220 ch, qui décharge toute sa puissance sur les roues arrière.

Celui-ci est relié à une batterie de 43 kWh, dont les modules sont situés entre le capot avant et au-dessus du moteur électrique, à l'arrière de la voiture. Grâce à ce nouveau groupe motopropulseur, la DeLorean DMC-12 est plus vivante que jamais, avec un 0-100 km/h en moins de 5 secondes (contre 10 secondes pour la version originale) et une autonomie d'environ 250 km.

Electrogenic DeLorean DMC-12 Electrogenic

Mais les innovations de la DeLorean ne s'arrêtent pas là, puisque Electrogenic a apporté une foule d'autres améliorations.

C'est comme une voiture électrique moderne

Outre le moteur électrique et la batterie, la voiture est équipée d'un système de freinage régénératif et de plusieurs modes de conduite allant de "Eco" à "Sport". À bord de la DeLorean, on trouve également des équipements modernes, notamment un écran tactile compatible AppleCarPlay et un tableau de bord numérique affichant le mode de conduite sélectionné et toutes les informations relatives à la batterie et à la recharge.

La climatisation a été optimisée et la voiture est équipée de la fonctionnalité Vehicle-To-Load, qui permet de recharger des appareils externes tels que des équipements de travail ou même une autre voiture. Le prix du kit de conversion n'a pas été précisé et sera probablement annoncé lors de l'événement qui aura lieu à la fin du mois d'août.