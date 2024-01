Vous connaissez la DeLorean DMC-12 ! Tout le monde la connaît, grâce à une célèbre franchise cinématographique. Et à cause de cette franchise, beaucoup de gens pensent que les DeLorean sont rapides.

En réalité, le moteur V6 monté à l'arrière ne développait que 130 chevaux. Il n'était pas foncièrement lent, mais compte tenu de la forme élancée de la voiture, ses performances étaient loin d'être à la hauteur de son allure sportive.

Cette DeLorean particulière résout ce problème de manière très intéressante, surtout si vous êtes un fan de Honda. Propriété de John Thompson et présentée dans une nouvelle vidéo YouTube de HondaPro Jason, le moteur à six cylindres est remplacé par un quatre cylindres Honda K24.

En soi, il s'agit d'une amélioration par rapport au moteur d'origine de 2,8 litres, mais ce quatre cylindres de 2,4 litres reçoit également un turbocompresseur et il est réglé pour fonctionner avec du carburant E85. D'après la vidéo, cette DeLorean développe désormais 400 ch avec de l'essence. En passant à l'E85, cette puissance passe à 450 chevaux.

De plus, le changement de moteur n'a pas ajouté de poids à l'arrière de la voiture. N'oublions pas que la DeLorean est un véritable véhicule à moteur arrière, le moteur étant placé en grande partie derrière l'essieu. C'est pourquoi une boîte de vitesses manuelle à six rapports provenant d'une Porsche 911 est utilisée pour transmettre la puissance au sol. La suspension a été améliorée avec des amortisseurs hélicoïdaux et des coussinets en polyéthylène.

Une DeLorean bodybuildée

Sous le capot du moteur, l'ensemble paraît remarquablement propre et, selon la vidéo, il s'agit en grande partie d'un processus de boulonnage qui n'a nécessité que des modifications minimes de la voiture. Le système d'air conditionné d'origine de la DeLorean a même été conservé au cours du processus, et d'après les réactions que l'on voit dans la vidéo lors d'un essai de conduite, c'est une machine très amusante derrière le volant. Des rires incontrôlés accompagnent la poussée du turbo à mesure que le régime monte, même si le conducteur avoue que la voiture est un peu "bizarre" à vitesse élevée.

Dans un monde où l'on trouve des LS et des 2JZ, une K24 boostée pourrait être un excellent choix pour construire une DeLorean vraiment amusante. Au moins, elle est rapide et sonne bien. Il n'y a rien de mal à cela.