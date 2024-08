La gamme de KG Mobility (la nouvelle identité du coréen SsangYong) s'élargit avec l'arrivée du nouvel Actyon. Basé sur le Torres, le SUV a été présenté pour le marché domestique, mais son arrivée en Europe dans un futur proche est probable.

Élégant dans ses lignes et spacieux dans son habitacle, la nouvelle génération d'Actyon est complètement différente du tout premier modèle né en 2005.

A l'école Torres

L'Actyon emprunte au Torres son style particulièrement anguleux mais tout aussi personnel, avec une large calandre reliant de petits phares à LED "cassés" au milieu. La ceinture de caisse est haute et musclée, les jantes de 20 pouces contribuent à la présence imposante de ce SUV de 4,75 m de long, 1,92 m de large et 1,68 m de haut avec un empattement de 2,68 m.

KG Mobility KG Mobility Actyon, l'intérieur

L'arrière rappelle vaguement le Range Rover Velar, avec une "queue" proéminente et des blocs optiques fins et modernes.

L'habitacle est plutôt soigné, avec deux écrans de 12,3 pouces pour les informations de conduite et l'info-divertissement, tandis que la sellerie cuir en deux couleurs est associée à des moulures en bois ou en fibre de carbone. Il est également possible de personnaliser l'éclairage d'ambiance en choisissant parmi 32 couleurs.

Essence uniquement (pour l'instant)

Le coffre du KG Mobility tire le meilleur parti des dimensions de la voiture, avec une capacité de 668 litres qui peut être portée à 1 568 litres en rabattant la rangée arrière.

Les moteurs de l'Actyon sont les mêmes que ceux du Torres. Sous le capot, nous trouvons donc le quatre cylindres turbo essence de 1,5 litre de 170 ch et 280 Nm, associé à une boîte de vitesses automatique à six rapports. Des versions à traction avant et intégrale figurent sur la liste coréenne, tandis qu'il n'y a pas encore de variante électrique.

KG Mobility KG Mobility Actyon (2025)

Cependant, étant donné que le Torres est également disponible en version électrique, l'arrivée d'un Actyon zéro émission dans les années à venir n'est pas à exclure.

En Corée du Sud, le KG Mobility est vendu pour l'équivalent d'environ 23 000 euros. D'ici à la fin de l'année 2024, l'entreprise communiquera davantage d'informations sur l'arrivée possible sur d'autres marchés, y compris l'Europe.