General Motors va licencier plus de 1 000 salariés dans le monde. Cette décision fait suite à une étude visant à rationaliser ses opérations, selon les informations de CNBC, publiées lundi. Voici ce qu'a déclaré un porte-parole de GM (avec une langue de bois bien maîtrisée) à la chaîne de télévision américaine :

"Alors que nous construisons l’avenir de GM, nous devons simplifier pour gagner en rapidité et en excellence, faire des choix audacieux et donner la priorité aux investissements qui auront le plus d’impact. En conséquence, nous réduisons certaines équipes au sein de l’organisation Logiciels et Services. Nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont contribué à établir une base solide qui permet à GM de se positionner pour prendre la tête de l’avenir."

Priorité aux logiciels ?

Bien que General Motors n'ait pas confirmé le nombre exact de licenciements, une source proche du dossier a déclaré à CNBC qu'environ 600 des employés concernés viennent du seul campus technologique de GM à Warren, dans le Michigan, juste à l'extérieur de Detroit. Au total, les licenciements concernent environ 1,6 % des 76 000 salariés de l'entreprise, dont environ 53 000 sont basés aux États-Unis.

Ces licenciements surviennent à un moment où les logiciels sont devenus incontournables dans l'expérience automobile. Les écrans tactiles, les systèmes d'infodivertissement et les systèmes de sécurité active sont devenus les principaux arguments de vente pour les acheteurs qui souhaitent équiper leurs véhicules de la technologie la plus récente et la plus performante. Et des entreprises comme General Motors ont dépensé des milliards pour tenter de la monétiser par le biais de services d'abonnement, par exemple.

GM a pris la décision controversée de supprimer Apple CarPlay et Android Auto de ses véhicules électriques, en proposant à la place des logiciels développés en interne en collaboration avec Google pour réduire les distractions et offrir une meilleure expérience utilisateur, selon la marque. Ce type d'intégration facilite également la vente de services par abonnement, créant ainsi davantage d'opportunités de revenus.