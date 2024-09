Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que Nissan a dévoilé l'IDx au style rétro, laissant entrevoir une troisième voiture de sport pour accompagner la 370Z et la GT-R.

La première a été remplacée par la Z, tandis que la seconde est morte, mais reviendra un jour, probablement sous la forme d'un véhicule électrique. Le projet IDx a été abandonné parce que sa production aurait été trop coûteuse et que la demande était apparemment insuffisante. Nissan craignait également qu'il ne cannibalise les ventes de la 370Z.

Confirmation d'une troisième sportive chez Nissan

Toutefois, ces derniers temps, Nissan a laissé entendre sa volonté de lancer un troisième modèle haute performance. La société a déclaré à plusieurs reprises qu'elle souhaitait ressusciter la bien-aimée Silvia. Dans une nouvelle interview accordée au magazine australien Drive, un haut responsable a confirmé que la voiture de sport était officiellement en préparation. Ivan Espinosa, vice-président de Nissan chargé de la stratégie mondiale des produits, a annoncé la bonne nouvelle : "Nous avons fait quelques essais en amont sur ce à quoi l'architecture pourrait ressembler."

Ce travail est un processus commercial qui se réfère essentiellement à la planification initiale et aux premières étapes du développement. M. Espinosa souhaite que Nissan prépare une voiture de sport d'ici la fin de la décennie, avec un groupe motopropulseur électrifié. C'est peut-être une mauvaise nouvelle pour les puristes, mais une configuration à essence uniquement ne fonctionnerait pas dans le monde entier, en particulier en Europe, où les réglementations en matière d'émissions sont de plus en plus strictes.

Le retour du nom Silvia ?

Nissan souhaite que la Silvia ressuscitée soit conforme aux réglementations dans le plus grand nombre de pays possible afin d'augmenter la production et de réaliser des économies d'échelle. Même si les voitures de sport constituent un marché de niche et que leur développement à partir de zéro est une entreprise coûteuse, Nissan ne s'associera pas à un autre constructeur automobile pour les fabriquer. Plutôt que de suivre le chemin de la Z4/Supra, de la GR86/BRZ ou de la MX-5/124Spider, la nouvelle Silvia sera le fruit d'un travail entièrement réalisé par Nissan.

Espinosa est convaincu que l'entreprise est capable de s'attaquer seule au processus de conception, mais admet que le projet nécessite "un niveau d'investissement significatif", un engagement "difficile" à prendre. Une nouvelle Silvia serait développée à partir de zéro et son souhait est que Nissan évite une collaboration avec une autre marque.

"J'essaie, comme je l'ai dit et comme je le répète dans mon esprit, d'avoir trois voitures de sport dans ma gamme, une GT-R, une Z et quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre dans mon esprit s'appelle Silvia. Allons-nous y arriver ? J'essaie. Je ne suis pas sûr que nous allons le faire, juste pour être clair à 100%, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire si, si nous le pouvons. J'essaie de faire en sorte que cela fonctionne, j'essaie de faire en sorte que cela se produise. Ce n'est pas une affaire facile, notamment parce que le marché des voitures de sport se contracte."

Le fait est que les voitures de sport ne se vendent pas très bien. Nissan a pris le temps de remplacer la 370Z par une Z, et il ne s'agit même pas d'un véhicule entièrement nouveau. Il est compréhensible que l'entreprise hésite à investir beaucoup d'argent dans ce qui serait en fin de compte un produit de niche, alors qu'elle en a déjà un (le Z) et qu'elle travaille sur un autre (le GT-R). Le fait que le puissant Godzilla soit en pause depuis plusieurs années montre que Nissan ne se précipite pas pour remplacer la R35 de sitôt.

Le lancement d'une troisième voiture de sport ajoute une couche de complexité supplémentaire à un moment difficile pour Nissan, étant donné la nécessité d'électrifier la gamme. Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle réussisse, compte tenu de la popularité de la Silvia et de la rareté des voitures de sport abordables. La renaissance de la Honda Prelude nous donne l'espoir que ce segment de marché peut survivre dans un monde avide de SUV.