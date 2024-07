Avec la GT-R en pause jusqu'à l'arrivée de la R36, la seule voiture de sport de Nissan est la Z. Un jour, il pourrait y avoir un nouveau véhicule de performance positionné entre les deux. Après la disparition de la S15 en 2002, la Silvia pourrait bien revenir un jour. Il ne s'agit pas des habituels ragots des magazines japonais, mais bien d'une déclaration d'un représentant de la société.

S'adressant à Top Gear, le vice-président de la stratégie produit mondiale de Nissan a admis qu'il y avait des chances que nous ayons une nouvelle Silvia... un jour ou l'autre. Ivan Espinosa a déclaré qu'elle aurait "une bonne puissance au bon prix que les clients trouvent attractif". Il n'a pas donné de détails, mais on peut en déduire qu'elle coûterait plus cher que la Z, tout en étant moins chère que la défunte GT-R. De même, sa puissance serait supérieure aux 400 chevaux actuellement offerts par le V6 biturbo de 3,0 litres de la Z, mais inférieure aux 565 chevaux du V6 biturbo de 3,8 litres de la GT-R.

Le problème des voitures de sport est qu'elles appartiennent à un segment de niche, ce qui rend difficile la création d'un dossier commercial viable avec une base de clientèle limitée. M. Espinosa a déclaré que la seule façon d'envisager une nouvelle Silvia est d'en faire un produit mondial construit en plus grand volume pour couvrir l'investissement. Espinosa n'a pas évoqué une éventuelle collaboration avec un autre constructeur automobile pour répartir les coûts, comme Toyota et BMW l'ont fait avec la Supra/Z4. Les jumelles GR86/BRZ sont également le fruit d'une collaboration entre Toyota et Subaru.

Même si la Silvia revient, nous ne sommes pas sûrs qu'elle aura un moteur à combustion. Au début de l'année, Nissan a révélé qu'il ne dépensait plus d'argent pour les moteurs à combustion interne. Ses rivaux Toyota, Mazda et Subaru font les choses différemment en exprimant leur engagement à long terme en faveur des moteurs à essence, qui fonctionneront également avec des carburants neutres en carbone.

En réalité, Nissan a tardé à renouveler son offre de voitures de sport, sachant qu'il lui serait difficile de rentabiliser son investissement. La 370Z a été commercialisée pendant 13 ans avant l'arrivée de la Z, et la puissante Godzilla a vécu pendant 17 ans. On comprend pourquoi l'entreprise hésite à ajouter une troisième griffe à sa gamme de voitures de sport. Espinosa qualifie le renouveau de la Silvia d' "idée farfelue" pour l'instant, mais il essaiera de la concrétiser.

Le lancement d'un nouveau crossover est presque toujours le pari le plus sûr, souvent au détriment d'une voiture un peu plus excitante destinée aux passionnés. Espérons simplement que Nissan ne va pas apposer le badge Silvia sur un SUV et s'arrêter là. Ce n'est pas comme si cela n'avait jamais été fait auparavant : les Ford Mustang Mach-E, Ford Puma, Mitsubishi Eclipse, et la récente Ford Capri en sont témoins.

Indirectement, Nissan a déjà en quelque sorte construit un SUV badgé Z. La Fairlady X était une Murray. La Fairlady X est un mélange de Murano et de Z créé par des étudiants de Nissan Gakuen (Nissan Automobile Technical College). Il n'est pas facile à regarder et, heureusement, il n'est jamais entré en production. Il convient également de mentionner le Nissan Skyline Crossover, une version rebadgée de l'Infiniti EX lancée au Japon en 2009.

Bien qu'une nouvelle Silvia semble intéressante, il serait peut-être plus judicieux de lancer une voiture de sport moins chère, positionnée en dessous de la Z. Avec un prix plus bas, elle aurait plus de chances d'attirer les jeunes acheteurs qui ne peuvent pas se permettre de dépenser plus de 40 000 €. Si un modèle dédié à chaque marque japonaise n'est pas viable, il serait excellent pour Nissan, Toyota, Subaru, Mazda, Mitsubishi et Honda de travailler ensemble et de créer une voiture de référence. C'est mieux que rien, non ? Bien sûr, ce n'est qu'un rêve de notre part.

La collaboration Toyobaru s'est avérée fructueuse, il y a donc un précédent pour tenter de faire fonctionner les calculs afin que les comptables donnent leur feu vert à une voiture de sport abordable. Idéalement, avec un moteur à combustion.