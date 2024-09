Nous sommes aux États-Unis, au début des années 1960, Pontiac, l'une des marques les plus puissantes et les plus connues pour ses voitures de sport et de performance, présente une étude de design destinée à anticiper les formes des voitures des années suivantes, à savoir le Tempest Monte Carlo Concept.

Il s'agit d'un speedster avec une ceinture de caisse très basse, un petit pare-brise et des vitres latérales et des lignes plutôt classiques qui anticipent celles des célèbres modèles de la marque. Nous retraçons son histoire dans cette présentation approfondie, en rappelant qu'elle n'a jamais atteint le stade de la production en série.

L'histoire et le projet

Au début des années 1960, l'industrie automobile américaine est en pleine effervescence. Les constructeurs tentent de surfer sur la vague du boom économique de l'après-guerre en proposant des voitures toujours plus puissantes, élégantes et innovantes. Pontiac, qui fait encore partie du groupe General Motors (GM) dans ces années-là, cherche de nouveaux moyens d'élargir sa gamme et de se différencier de la concurrence.

C'est dans ce contexte qu'est née l'idée de la Tempest Monte Carlo. Basée sur la nouvelle plate-forme Tempest, conçue dans le but de rivaliser sur le marché en pleine expansion des voitures de taille moyenne, elle est conçue comme un mélange parfait entre l'élégance des voitures de sport européennes et la puissance des gros moteurs américains.

Pontiac Pontiac Tempest Monte Carlo Concept 1961

La Tempest Monte Carlo Concept est conçue à partir d'une Tempest classique des années 1960, modifiée pour devenir un fastback sportif, aux lignes élégantes et aérodynamiques clairement inspirées du design européen et équipée sous le capot d'un gros moteur V8.

Avec ses formes fluides et aérodynamiques, il est doté d'une calandre aux dimensions généreuses, associée à des détails chromés choisis pour véhiculer l'élégance sur la route et assortis à un intérieur luxueux avec des sièges en cuir et des garnitures en bois véritable.

Pontiac Tempest Monte Carlo Concept 1961, l'intérieur

La présentation au public

La Pontiac Tempest Monte Carlo Concept a été présentée au public pour la première fois en 1961 lors du Chicago Auto Show. Lors de ce salon, la voiture a immédiatement attiré l'attention par sa combinaison unique de style européen et de mécanique américaine.

Pontiac Tempest Monte Carlo Concept 1961, le moteur 8 cylindres

La réaction du public a été plus que positive, mais juste après le salon, General Motors a annoncé sa décision d'abandonner le projet en raison des doutes concernant le succès réel d'une voiture aux formes de carrosserie aussi audacieuses et du fait qu'elle pourrait finalement s'avérer trop coûteuse à produire.

Malgré cela, son style avant-gardiste influencera par la suite d'autres voitures de la marque, comme la célèbre GTO et la Firebird. La voiture est actuellement en vente chez Hunting Ridge Motors à Mt. Kisco, New York.