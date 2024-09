Des limousines blindées. On pense d'abord à la Classe S du chancelier allemand ou à la Cadillac « Beast » des présidents américains. Chez BMW, on pense à la série 7 ou à tout ce qui est à partir du X5. Mais il y a plus de 20 ans, il existait même une Série 3 blindée sortie d'usine.

Comment en sommes-nous arrivés là ? Plutôt par hasard. Dans le cadre du rapport de conduite de la BMW 330Ci (E46), nous nous sommes procuré divers prospectus de la gamme E46, dont la liste de prix de la berline de mars 2003. Et il n'y est pas seulement écrit que la 330i coûtait alors 35 200 euros.

Security à double prix

Mais aussi : « BMW Série 3 Security (Fire Class 4) » en 330i avec 231 CV. Prix : sur demande. Voilà ce que l'on peut dire : Il s'élevait, paraît-il, au double du modèle régulier, soit environ 70.000 euros. Et il y a 21 ans, l'euro valait encore un peu plus ...

BMW 330i Security (E46), liste de prix Série 3 Berline - mars 2003

En septembre 2001, BMW avait déjà remanié en profondeur la berline et le Touring. La 330i Security a été présentée au Salon de l'automobile de Genève au printemps 2003, en même temps qu'une Série 7 blindée. Vingt et un ans plus tard, on ne trouve plus d'autres informations et il n'y a plus qu'une photo (voir notre photo de couverture).

C'est bien sûr en grande partie dû à la nature de la chose, car la discrétion est le maître mot des véhicules blindés. Après tout, les agresseurs potentiels ne doivent pas savoir immédiatement et en détail que le véhicule est blindé et quelles sont les mesures de protection installées.

Série 5 blindée depuis la E39

La Série 5 Security de la série E60, présentée en 2005, qui était également protégée selon la norme B4, fournit cependant quelques indications. Il existait déjà auparavant une 540i Protection de la série E39.

À l'époque, on pouvait lire : « Avec le lancement de la Série 5 Security, BMW réagit à l'augmentation de la violence et des menaces criminelles (comme le “car-jacking” et le kidnapping) en Amérique latine et en Amérique du Sud, dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, ainsi que dans certains États de l'ex-Union soviétique.

Ce type de crime, commis en pleine rue et souvent au hasard, ne vise pas directement la vie des occupants. Les auteurs visent plutôt les objets de valeur dans le véhicule ou le véhicule lui-même.

C'est précisément pour cette raison que la BMW Série 5 Security offre une protection contre les munitions revolver .44 Magnum et autres armes de poing et répond aux exigences de la classe de protection balistique B4. Les véhicules de sécurité BMW de ce type sont utilisés aussi bien par des entreprises et des organisations internationales que dans le domaine privé.

Verre épais et fibres spéciales

Le matériau de blindage utilisé pour la carrosserie est un composite de fibres haute performance (aramide, polyéthylène) ainsi qu'un acier spécial. Les vitres sont en verre d'une épaisseur d'environ 21 millimètres. Le verre blindé est recouvert d'une couche de polycarbonate afin d'offrir aux occupants une protection supplémentaire contre les éclats.

BMW Série 5 Security (E60)

La BMW Série 5 Security est produite parallèlement au modèle de série dans l'usine BMW de Dingolfing. Pendant la fabrication, les travaux préparatoires pour l'équipement de protection sont d'abord effectués. Ensuite, les véhicules sont envoyés à une usine spécialisée de Toluca (Mexique) pour l'assemblage final, dans laquelle la BMW X5 Security est également finie. L'incorporation progressive du matériau de blindage au cours du processus de production distingue en particulier les véhicules BMW de haute sécurité des modèles qui ne sont pas blindés en usine, mais par des équipementiers en aval de la production.

En outre, BMW n'attache pas seulement de l'importance au blindage en soi, mais aussi à la

une adaptation optimale du véhicule à l'augmentation de son poids. Ceci

est réalisé grâce à "d’importantes modifications du châssis, du système de freinage et

de l’essieu arrière."

Assemblage final au Mexique

Jusqu'à présent, Munich. La 330i Security a également été assemblée au Mexique, mais on dit qu'elle n'a pas été produite à plus de 200 ou 300 exemplaires par an. Le Mexique n'a peut-être pas été choisi au hasard, car le banditisme et la criminalité liée à la drogue y sévissent depuis toujours. Certains véhicules auraient également été envoyés en Afrique du Sud.

Il est également concevable qu'il puisse être utilisé par des avocats menacés en Europe qui souhaitent voyager le plus discrètement possible. Une chose est sûre : le gros six cylindres en ligne de 3,0 litres de la 330i a été spécifiquement choisi pour compenser le poids supplémentaire. Après tout, vous voulez vous enfuir rapidement après une attaque.

Depuis la fin des années 1970, BMW construit des véhicules de sécurité spéciaux, à commencer par la 733i de la série E23. Franz-Josef Strauß aurait donné l'impulsion à une époque où le terrorisme de la RAF prenait pour cible les managers et les hommes politiques. On fait la différence entre « Security » (blindage léger) et « High Security » (blindage important).