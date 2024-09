Non contente d'imposer des droits de douane à 100 % sur les voitures électriques, les batteries et les panneaux solaires fabriqués en Chine, l'administration Biden est sur le point d'interdire aux constructeurs d'utiliser des logiciels et du matériel chinois dans les véhicules vendus par la suite aux États-Unis. La nouvelle est dans l'air depuis un certain temps et pourrait se concrétiser cette semaine.

Selon Reuters, la décision devrait être officialisée dans quelques jours et les interdictions s'étendraient également à d'autres pays, dont la Russie. Après la publication de la nouvelle, le grand public américain aura 30 jours pour donner son avis sur la proposition avant qu'elle ne devienne définitive.

Pourquoi la "sécurité nationale" est-elle en danger ?

En février, l'administration Biden a lancé une enquête sur les technologies chinoises utilisées sur les voitures, expliquant qu'elle était préoccupée par le fait que les entreprises chinoises collectent des données sur les conducteurs américains.

"Les politiques de la Chine pourraient inonder notre marché de ses véhicules, mettant ainsi notre sécurité nationale en danger", avait déclaré le Président Biden, avant d'ajouter : "On peut imaginer le résultat le plus catastrophique, en théorie, s'il y avait quelques millions de voitures sur la route et que le logiciel était désactivé. Je ne permettrai pas que cela se produise sous ma présidence."

Le président américain Joe Biden visite l'usine Factory ZERO EV de GM

En mai, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, s'est déclarée très préoccupée par l'utilisation de technologies chinoises dans les voitures américaines. En août, l'administration présidentielle a indiqué qu'elle était prête à adopter une nouvelle législation visant à interdire l'utilisation de logiciels chinois dans le fonctionnement des voitures autonomes de niveau 3 et des modules de communication entre les véhicules.

À quelles voitures l'interdiction s'appliquerait-elle ?

L'interdiction d'utiliser des logiciels et du matériel chinois dans les véhicules vendus aux États-Unis, même si elle était immédiatement adoptée et devenait loi, ne pourrait pas être appliquée immédiatement. Les constructeurs auraient manifestement besoin de temps, comme l'a déjà fait remarquer au gouvernement un groupe commercial représentant des entreprises telles que General Motors, Toyota, Volkswagen et Hyundai.

Pour l'instant, il est question d'introduire une obligation de ne pas utiliser de logiciels chinois sur les véhicules produits à partir de 2027 et de ne pas utiliser de matériel fabriqué en Chine à partir de 2030. Dans ce laps de temps, les constructeurs devraient se réorganiser et trouver de nouveaux fournisseurs.

Dans le même temps, la Chine (ainsi que d'autres pays éventuellement dans le collimateur de cette nouvelle loi) pourrait prendre des contre-mesures.