Mercedes continue de travailler sur la conduite entièrement autonome de niveau 3. Son système s'appelle Drive Pilot et a fait ses débuts en tant qu'option sur les voitures Classe S et EQS commandées et vendues en Allemagne et aux États-Unis au cours de l'année 2024.

Quelques mois seulement après le lancement officiel, la firme à l'étoile a annoncé qu'à partir des premières semaines de 2025, sa limite de fonctionnement passera de 60 km/h à 95 km/h, les acheteurs ayant déjà le système sur leur voiture recevant une mise à jour OTA ou via une visite à l'atelier.

Une re-certification spéciale

Selon l'entreprise, afin de permettre le relèvement de la limite de vitesse opérationnelle, le système Drive Pilot sera recertifié par l'autorité fédérale allemande des transports d'ici la fin 2024, dans le but de commencer les premières livraisons aux clients en 2025.

Malgré cette mise à jour, le prix pour avoir cette option sur une nouvelle Classe S restera le même, c'est-à-dire à partir de 5 950 euros sur le marché allemand, une valeur nécessaire pour équiper les voitures de toutes les « redondances » des systèmes de bord et de sécurité qui sont essentiels pour permettre l'homologation avec ce système à bord et à l'avenir et aux États-Unis, les feux extérieurs bleus spéciaux.

Fonctionnement

En modifiant la limite de vitesse, le Drive Pilot deviendra, selon l'entreprise, le système de conduite autonome de niveau 3 le plus rapide au monde dans un véhicule de série. Mais comment fonctionne-t-il en pratique ?

Contrairement aux autres systèmes d'assistance, qui sont équipés de caméras, de radars et de capteurs à ultrasons, le nouveau système autonome de Mercedes est également équipé du Lidar, qui est essentiel pour détecter l'environnement devant la voiture qui précède et a une capacité de calcul encore plus élevée, même en temps réel.

Une Mercedes équipée de Drive Pilot peut donc dès aujourd'hui et pourra également à l'avenir déterminer sa position exacte à quelques centimètres près, sur une carte HD extrêmement détaillée et mise à jour en permanence, autorisant ou non le conducteur à lâcher le volant en fonction de la route qu'il emprunte.

À l'heure actuelle, nous ne savons pas quand et si ce système arrivera également en France (si la législation le permet) et à quel prix.