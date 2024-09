Après 3,2 millions d'unités vendues dans le monde, la Fiat 500 prend sa retraite en tant que moteur à combustion. Pour marquer l'occasion, la société Marani a imaginé quelque chose de très spécial. Il s'agit du modèle de luxe spécial « Principessa D'oro Nero », qui se traduit approximativement par « la princesse en or et noir ».

La Principessa est limitée à 30 exemplaires au total et est également disponible en tant qu'Abarth 695 Edizione Principessa. Puissance ? 70 ch pour la 500, 180 ch pour l'Abarth. Chaque voiture est fabriquée à la main et la peinture bicolore métallisée est remarquable : or champagne métallisé / noir vesuvio métallisé avec des bandes décoratives en rouge bordeaux.

Galerie: Fiat 500 edizione Principessa by Marani

Marani

En outre, les pare-chocs avant et arrière de la Fiat 500 sont ornés de baguettes chromées, les baguettes (côtés du véhicule) sont ornées de strass et les inscriptions « MARANI » et « Principessa » sont polies pour obtenir un effet brillant.

Le thème des paillettes se poursuit sur les garnitures de porte avec le lettrage « Principessa » poli à effet brillant, ainsi que sur les boîtiers chromés des rétroviseurs extérieurs, les jantes chromées de 16 pouces, les enjoliveurs chromés avec le lettrage « 500 » en relief, les garnitures de seuil de porte en aluminium brossé et l'embout de sortie d'échappement en acier inoxydable poli.

Paillettes et glamour

L'intérieur de la Cinquecento est également mis en valeur, grâce à une sellerie en cuir crème avec des surfaces intérieures en forme de diamant avec double surpiqûre et inscription « Principessa » brodée en argent. À noter également les sièges avant dorés ou les couvre-appuie-tête, disponibles en velours crème ou en cuir crème avec garnitures dorées et anneaux décoratifs en strass.

Le volant en cuir à trois branches est orné d'inserts en cuir doré, tandis que le levier de vitesses chromé est doté d'un pommeau à la finition métallique dorée. Enfin, le soufflet du levier de vitesses en cuir est de couleur crème avec des bandes décoratives en cuir doré.

Fiat 500 Principessa Marani Edition

Le tableau de bord est disponible en noir Vesuvio métallisé (de série), en or Chamgagne métallisé ou en frêne véritable avec l'emblème 500 chromé serti de strass. La poignée du frein à main est disponible en cuir crème (de série) ou en chrome avec décoration en strass.

Les accoudoirs de porte en cuir noir ou crème (tous deux de série), les pare-soleil en cuir crème, la garniture des montants A en cuir crème ou l'insigne « Principessa » sur la console centrale sont d'autres détails qui attirent l'attention.

Fiat 500 edizione Principessa by Marani

Alcantara également à l'intérieur

Cette édition spéciale se distingue sans aucun doute par ses détails exclusifs et inhabituels pour une voiture de cette taille. Les montants A de l'habitacle sont revêtus de tissu Alcantara crème avec une garniture argentée pour les aigus, le couvercle supérieur de la clé est en argent sterling 925 poli ou le sac Marani avec logo brodé pour le mode d'emploi, le livret de garantie et d'entretien ou le grattoir à glace.

Fiat 500 edizione Principessa by Marani

Bien entendu, tout ce luxe a un prix. Selon la version originale, la Fiat 500 Edizione Principessa coûte entre 43 438 euros et 48 478 euros. La conversion Abarth est encore plus chère : de 58 438 à 63 478 euros.

Marani développe actuellement un modèle spécial de carrosserie « Speedster » basé sur l'Abarth 695 C en tant que prototype. Dans le cadre de ce projet, des modifications importantes sont apportées à la carrosserie, aux performances du moteur et au châssis. Des modèles spéciaux basés sur d'autres constructeurs sont prévus pour l'avenir.