Le noble préparateur Mansory a encore frappé. On est déjà habitué à ce que ce spécialiste du tuning s'empare de modèles très exclusifs pour les transformer à sa manière, mais cette Ferrari Purosangue se place quasiment au sommet de la hiérarchie. La voiture, qui s'appelle "Mansory Pugnator" va susciter les débats, c'est certain.

"Pugnator" signifie "compétiteur", et cette transformation de Mansory est en tout cas contestable.

Par le passé, Mansory a déjà proposé quelques interprétations ... disons, des interprétations singulières d'automobiles exclusives. Avec le Pugnator, ils se sont surpassés dans ce domaine. Voyons si nous avons bien interprété l'objectif de ce projet. Attention, cet article pourrait contenir des traces d'ironie.

Galerie: Mansory Pugnator sur la base de la Ferrari Purosangue

6 Photos Mansory

Le Mansory Pugnator, un véhicule aussi subtil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine, est basé sur la Ferrari Purosangue, déjà très discrète à sa sortie d'usine. Mansory s'est donné pour mission de transformer ce chef-d'œuvre de retenue en une véritable œuvre d'art de la discrétion.

Avec une peinture spéciale de couleur "Vermillion", une teinte rouge métallique puissante et élégante, le Pugnator se fondra absolument dans la masse. Le capot et toutes les pièces rapportées sont en carbone forgé teinté, ce qui confère au véhicule une note absolument discrète d'un grand raffinement.

À peine visible : L'aileron arrière Des pièces rapportées résolument discrètes

Les jantes légères forgées au nouveau design de jantes de type "FC.5" sont si discrètes qu'on les remarque à peine. Avec des dimensions de 9,5x22 pouces à l'avant et de 11,5x23 pouces à l'arrière, elles sont parfaitement adaptées pour que le véhicule passe totalement inaperçu sur les routes.

Avec l'augmentation de puissance à 755 ch et un couple de 730 Nm, on est désormais en mesure de se fondre discrètement dans la circulation et le nouveau système d'échappement sport à 4 flux avec commande de clapet et deux sorties superposées devrait certainement émettre un son très silencieux et relaxant.

À peine plus grande qu'une roue de secours : la jante FC.5 en 22 pouces.

Dans l'habitacle, la discrétion distinguée se poursuit. Le cuir ivoire avec des applications rouges et les pièces en carbone apparent classique créent une atmosphère de modestie. Le volant sport en cuir carbone avec flash de changement de vitesse intégré, les ceintures de sécurité avec logo brodé et les pédales sport en aluminium sont si discrets qu'ils attirent à peine l'attention. Les tapis de sol et bien d'autres solutions de détail font du Pugnator un véhicule qui n'est vraiment jamais ostentatoire.

Contrairement à sa base Ferrari qui crie pour attirer l'attention, la Mansory Pugnator est maître de la discrétion. Dans les faits, la seule chose discrète est le prix de la transformation. La société Mansory ne le mentionne pas.