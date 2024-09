Une Audi électrique façon Dakar ? Cela pourrait devenir réalité. Pour célébrer la victoire de l'édition 2024 de la course la plus difficile au monde, le constructeur allemand travaillerait sur un Q6 Sportback e-tron très spécial. D'après ceux qui l'ont vu, cet exemplaire spécial a un look exagéré, mais on ne sait pas encore s'il deviendra un modèle de production ou un concept. Voici à quoi il pourrait ressembler dans sa version finale.

Né pour la compétition

Pour construire notre rendu, nous sommes partis des vidéos et des photos espions de ces dernières semaines qui ont fait le tour du web. Du Q6 Sportback e-tron de série (qui arrivera en 2025), il ne reste que quelques détails, comme les phares, la calandre et les formes inclinées de l'arrière.

Audi Q6 Sportback e-tron Dakar, Motor1.com rendu

Pour le reste, Audi a complètement transformé la configuration du SUV, avec des passages de roues très volumineux, de gros pneus (des Toyo Open Country, dans le cas des mulets) pour une utilisation tout-terrain et des barres de toit.

Exploitant le potentiel des moteurs électriques, il est probable que ce Q6 Sportback e-tron spécial sera doté de caractéristiques spéciales pour améliorer l'adhérence en tout-terrain, telles qu'un système spécifique de gestion du couple ou une suspension ad hoc pour faire face aux sauts et aux pentes importantes sur des terrains accidentés et rocailleux. En bref, l'Audi pourrait être une réponse indirecte et lointaine à la Mercedes-AMG G 63 AMG 4x4².

Mercedes-AMG G 63 4x4² (2022)

L'heure de la RS Q6 a-t-elle sonné ?

En ce qui concerne l'architecture, il est très probable que ce Q6 Sportback 'Dakar' utilise également la plateforme PPE. Sur l'Audi standard, il peut être combiné avec des batteries de 79 kWh ou de 95 kWh, avec des versions à traction intégrale ou à propulsion arrière, en fonction des moteurs.

Les puissances varient entre 326 et 516 ch, cette dernière étant réservée au SQ6 Sportback e-tron, qui sera - au moins dans un premier temps - le modèle le plus performant. Mais nous ne serions pas surpris qu'avec le lancement de cette « Safari », Audi introduise la RS Q6, qui pourrait développer plus de 600 ch et offrir des performances encore plus sensationnelles.