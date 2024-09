L'Audi e-tron GT a récemment fait l'objet d'un lifting de mi-parcours, mettant ses lignes et ses équipements au diapason des derniers modèles aux quatre anneaux.

Elle est maintenant sur le point d'arriver sur le marché mondial et, juste avant le lancement commercial, la société a annoncé que, dans un premier temps, elle sera également disponible dans une version spéciale Audi exclusive Edition produite à seulement 299 exemplaires.

Unique, à l'intérieur comme à l'extérieur

La nouvelle version Audi exclusive Edition de l'Audi e-tron GT sera, selon la société, disponible pour toutes les motorisations, y compris les très sportives S, RS et RS Performance.

Produite à seulement 299 exemplaires, elle se caractérise à l'extérieur par une peinture Arabica Grey brillante, une variante du très apprécié Daytona Grey, ou Neodymium Gold mat, toutes deux assorties à des jantes en alliage spécifiques fabriquées à l'image de celles des derniers modèles RS, également thermiques, et à des garnitures noires.

Audi Audi e-tron GT Audi exclusive Edition

Mais ce n'est pas tout. En effet, les personnalisations se poursuivent également à l'intérieur avec un habitacle extrêmement personnalisé par les designers de la société et avec des panneaux de sièges centraux - recouverts d'une combinaison de tissu Cascade, de microfibre Dinamica et de cuir artificiel Mono - des arcs supérieurs et des accotoirs en Mint Grey, combinés à des garnitures décoratives sur le tableau de bord en bois d'eucalyptus fini en anthracite.

De nombreux détails décoratifs sur les portes en microfibre Dinamica avec des badges Audiexclusive, des grilles de haut-parleurs et des couvercles de commutateurs de couleur coordonnée, ainsi que des ceintures de sécurité, un volant et des tapis de sol de couleur contrastée complètent l'équipement.

Audi Audi e-tron GT Audi exclusive Edition Audi Audi

Également virtuel

Mais la personnalisation possible grâce à Audi exclusive ne s'arrête pas à la seule sellerie. En effet, sur la nouvelle e-tron GT, la branche « sur mesure » du constructeur s'est également chargée de personnaliser le système d'infodivertissement, qui affiche désormais le numéro séquentiel de chaque modèle limité au démarrage et inclut une teinte d'éclairage d'ambiance assortie aux couleurs de la voiture.

Le constructeur n'a pas précisé le prix de vente de cette édition spéciale limitée à 299 exemplaires. De plus amples informations seront disponibles lorsque le modèle arrivera sur le marché.