Alors que le marché de l'automobile en Europe continue de perdre du terrain, ce dernier pourrait continuer sur la pente descendante dans les mois et les années à venir. C'est en tout cas ce qu'annonce l'étude menée par Getaround, leader européen de l'autopartage, et YouGov, un institut de sondage. Sur un échantillon représentatif de 1 001 français, 47% d'entre eux ce sont dit prêts à se séparer de leurs véhicules dans un futur proche. Mais alors, quelles en sont les raisons ?

Des coûts beaucoup trop élevés

Selon les chiffres de l'étude, 87% des ménages français déclarent posséder au moins une voiture en 2024, un taux en légère augmentation par rapport à 2021 (86,2 %). Cela signifie donc qu'ils sont 13% à être démotorisés (sans véhicule).

Alors que dans les milieux ruraux la voiture est primordiale, cette volonté de se débarrasser de son ou ses véhicules viendrait plutôt des milieux urbains, notamment les grandes villes. En effet, c'est au cœur de ces dernières que les modes de transport ont évolué ces dernières années, que ce soit les bus, les métros, ou les tramways.

Quelles sont les principales raisons qui poussent les Français à abandonner leur véhicule ?

Le coût : 42% des Français estiment que posséder une voiture coûte trop cher.

: 42% des Français estiment que posséder une voiture coûte trop cher. L’accessibilité aux transports en commun : 36% sont enclins à abandonner leur véhicule grâce à des transports publics plus accessibles, surtout dans les grandes villes.

: 36% sont enclins à abandonner leur véhicule grâce à des transports publics plus accessibles, surtout dans les grandes villes. L’écologie : 9 % le font pour des raisons écologiques, privilégiant des modes de transport comme le vélo, sensibles à l’impact carbone de leur mobilité. 44% des Français seraient d’ailleurs disposés à utiliser un véhicule électrique.

Seulement, un autre mode de transport pourrait venir chambouler la mobilité des Français. Il s'agit de l'autopartage, ou de la location de véhicules entre particuliers et professionnels. Dans l'étude menée par Getaround et YouGov, 27% des interrogés ont affirmé avoir déjà utilisé un service d’autopartage pour effectuer au moins un déplacement.

L'autopartage comme solution à la démotorisation ?

Sur le même sujet, Getaround, leader de l’autopartage en Europe, a réalisé la même étude auprès de ses utilisateurs (France, Espagne, Norvège : 454 répondants). Dans celle-ci, l'entreprise révèle que l'autopartage pourrait contribuer positivement à la réduction de la dépendance à la voiture individuelle.

Dans cette seconde étude, Getaround déclare que 59% de ses utilisateurs sont démotorisés (une part des 13% de Français sans véhicules). Ce pourcentage se réduit évidemment selon la taille de la ville : 70 % à Paris/IDF, 55 % dans les métropoles et grandes villes, et 28 % dans les petites et moyennes villes. Parmi eux, 77% possédaient un véhicule auparavant, la moitié d’entre eux déclare d’ailleurs s’en être séparée grâce à l’autopartage.

Il y a aussi les utilisateurs qui prévoyaient d’acheter un véhicule, mais qui ont renoncé à cet achat grâce à l’autopartage. Il s'agit de 55% des utilisateurs démotorisés qui utilisent Getaround.

Enfin, selon l'étude interne de Getaround, les utilisateurs de l'autopartage seraient 2,5 fois plus enclins que les autres Français à utiliser régulièrement des mobilités douces, telles que le vélo et les transports en commun. De plus, 79% des utilisateurs de Getaround seraient prêts à utiliser un véhicule électrique, notamment chez les 25-34 ans (61 %) et les 18-24 ans (50 %).